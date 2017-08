Mladou řidičku na sjetých pneumatikách vylekalo auto, skončila na střeše

Devatenáctiletá řidička bourala při jízdě ze Stříteže nad Ludinou směrem na Hranice u obce Olšovec.

„Při projíždění levotočivé zatáčky se lekla protijedoucího auta a pravou částí vozu sjela vpravo mimo silnici do zatravněného příkopu. Odtud vyjela zpět na cestu, kolmo přes ni sjela do levého příkopu, kde narazila do vzrostlého stromku a s autem se nakonec převrátila na střechu,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladá žena, která podle výsledku dechové zkoušky nebyla pod vlivem alkoholu, se při nehodě lehce zranila a skončila v péči lékařů hranické nemocnice.

Kromě zdravotních následků navíc čelila hned po nehodě i sankcím finančním.

„Policisté, kteří při bližší prohlídce vozu odhalili sjeté pneumatiky, havárii vyřešili uložením blokové pokuty ve výši 1 100 korun,“ nastínila Zajícová. Výše hmotných škod je předběžně vyčíslena na 17 tisíc korun.