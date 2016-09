Po páté nehodě obec dál marně prosí o závory na nebezpečné přejezdy

Právě častými nehodami obec argumentuje a snaží se dosáhnout toho, aby zde Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) instalovala závory. Jednání však pro obec zatím nedopadlo dobře.

„Když to shrnu, tak ze závěrů vyplynulo, že přejezd je v pořádku a není potřeba nic měnit. S tím ale rozhodně nesouhlasíme,“ říká starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr.

Postřelmovští chtěli závory už v roce 2009, kdy bylo možné takové úpravy udělat v rámci elektrifikace a modernizace trati Zábřeh – Šumperk. Tehdy se zde navíc nehody stávaly téměř každoročně.

„Bohužel se to tenkrát nepodařilo a zatím jsme nedokázali změnit stanoviska zainteresovaných ve prospěch závor. Vážné nehody z poslední doby jsou však dokladem toho, že by bylo dobré zabezpečení přejezdů vylepšit,“ je přesvědčený postřelmovský starosta.

Zároveň ale přiznal, že všechny nehody zavinili místní, kteří jezdí přes koleje nejvíce.

„Lidé tudy jezdí i několikrát denně a bohužel přejíždění podceňují. Na tuto skutečnost upozornili také účastníci jednání. Proti tomu není možné nic namítnout. Když tam ale budou závory, tak lidé nebudou mít jinou možnost než zastavit,“ přemítá přesto starosta.

Názor Drážního úřadu nezměnila ani tragická nehoda

Při tragické nehodě na přejezdu na Nové ulici nedávno zahynul zaměstnanec obce. „Převážel s multikárou přes přejezd kontejnery na bioodpad, jel ten den snad popáté. Bohužel udělal chybu, pořádně se nerozhlédl a vjel na koleje. Závora by ho ale zastavila před kolejemi a nehoda by se nestala,“ míní Nimrichtr.

Ani červnová tragédie však názor Drážního úřadu nezměnila. „Naše stanovisko ohledně zabezpečení tohoto přejezdu zůstává stejné, zabezpečení odpovídá normě a je tedy dostatečné. Pokud dojde k úpravám, bude to nad rámec toho, co norma v současné době vyžaduje,“ upozornil Jiří Just, šéf olomouckého ředitelství Drážního úřadu.

Správa železniční dopravní cesty uvedla, že při modernizaci trati v roce 2009 v Postřelmově nainstalovala zabezpečovací zařízení nejmodernějšího typu a po tragické nehodě výstražné kříže ještě zvýraznila.

„Za kříže jsme umístili reflexní desky, aby byly ještě lépe vidět. To ale nic nemění na tom, že přejezdy byly kvalitně a dostatečně zabezpečeny. I umístění reflexních desek bylo nad rámec toho, co je v současnosti třeba,“ upozornila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Závory by stály řádově miliony korun

Doplnila, že vybavit přejezdy závorami by si vyžádalo náklady v milionech korun. „Vzhledem k tomu, že zabezpečovací zařízení jsme uvedli do činnosti v roce 2009, je přidělení finančních prostředků na další zabezpečení nereálné,“ řekla Šubová.

Starostu Postřelmova výsledky schůzky s institucemi zabývajícími se železniční dopravou a jejím zabezpečením zklamaly, připustil však, že podobný verdikt očekával.

„Nepozornost a podceňování místa lidmi z Postřelmova zřejmě nejsou argument. Jenže následkem nepozornosti či podcenění jsou až na nepatrné výjimky všechny nehody na železničních přejezdech,“ připomíná starosta.

Výhled u přejezdu zhoršuje protihluková stěna

V současné chvíli by byla podle něj jediná možnost: investovat do zabezpečení přejezdu z obecní kasy.

„Nějakých deset milionů by ale představovalo pro obec příliš vysokou zátěž a navíc bychom investovali do majetku státu, ne do svého, takže to nevidím reálně,“ vysvětlil Nimrichtr.

Šance na závory se však obec nevzdává a zváží další kroky. „Jsme připraveni udělat petici, případně požádat o pomoc poslance či senátory,“ nastínil.

Oba přejezdy jsou zabezpečené výstražnými kříži, světly a zvukovou signalizací tak, jak u takových přejezdů ukládá norma.

Výhled u přejezdu na Nové ulici však zhoršuje protihluková stěna, která zde přibyla při přestavbě trati na elektrický provoz. Všechny nehody i tak padají na vrub místních obyvatel. I poslední, která se stala o víkendu ve Vyhnálovské ulici. Ta se naštěstí obešla bez vážnějšího zranění.