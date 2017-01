Nebyl v práci, vysvětluje Agel výměnu primáře v Prostějově. Dle lékaře lže

Agel nahradil Nevrlu Martinem Balákem, který má ve městě ambulanci. V Prostějově tento krok v minulých týdnech vzbudil nebývalé reakce a například v diskusích žen a matek na sociálních sítích se nenašla téměř žádná, která výměnu schvalovala.

„K odvolání MUDr. Aleše Nevrly z funkce primáře mne vedla celá řada důvodů a zjištění, která jsem nabyla po nástupu do funkce ředitelky nemocnice. Především to bylo kvůli způsobu vedení oddělení, řízení kolektivu lékařů a bezprecedentnímu nedodržování pracovní doby MUDr. Nevrly, který pobýval na pracovišti v posledních třech měsících v průměru pouze polovinu své pracovní doby,“ řekla ředitelka prostějovské nemocnice Marie Marsová.

„Docházelo tak nejen k přetěžování ostatních kolegů, ale navíc tímto nezodpovědným chováním mohly být ohroženy zdraví a životy pacientek,“ dodala.

Aleš Nevrla to označil za lež. „Je to totální nesmysl. Všichni lékaři na oddělení měli povolené souběhy, protože finanční situace byla taková, že by utekli, pokud by si nemohli přivydělávat v ambulancích. Já mám toto povolení podepsané od ředitelky,“ brání se Nevrla.

„Pracovní doba primáře není od osmi do půl čtvrté“

Přes den byl podle svých slov v nemocnici, a když na oddělení skončil hlavní provoz ve dvě nebo ve tři hodiny odpoledne, tak odcházel do ambulance.

„Pochopitelně jsem byl neustále na telefonu, protože pracovní doba primáře není od osmi do půl čtvrté, ale je 24 hodin denně a 360 dní v roce. Někdy jsem na oddělení strávil i celou noc. Během pracovní doby jsem tam ovšem byl vždy,“ odmítl tvrzení Agelu bývalý primář.

Dlouholetý odborník a zakladatel laparoskopických operací v gynekologii se z nemocnice rozhodl úplně odejít. Na plno se nyní bude věnovat své ambulanci.

„V klidu a komplexně se postarám o své pacientky. Budu také chodit operovat a k porodům,“ řekl Nevrla.

Šéfka nemocnice výměnu primáře popřela, vzápětí ho odvolala

Odvolání primáře provázely velké nejasnosti. Na to, že ho má nahradit Balák, Nevrla sám již před časem upozornil s tím, že mu to sdělila ředitelka nemocnice Marsová. V rozhovoru s MF DNES to Marsová nejprve nevyloučila, ale po pár hodinách to popřela.

„Odvoláni můžeme být všichni a kdykoliv, ale v tomto případě to není a nebylo na programu dne. Není to aktuální,“ prohlásila. Za pár dní přesto Nevrlu z postu primáře odvolala.

V oficiálním prohlášení Agel poté uvedl, že důvodem byly nedostatky v manažerských schopnostech. Za dalších pár dní pak zdravotnický holding přišel s tvrzením, že primář nedodržoval pracovní dobu.

„Z profesionálního hlediska jsem nechtěla uvádět veškeré důvody pro odvolání MUDr. Nevrly z funkce,“ vysvětluje to dnes Marsová.

V lékařském prostředí vyvolává změna údiv i pochybnosti

Agel ubezpečuje, že nastupující primář Balák má dvě atestace v oboru gynekologie a splňuje požadavky lékařské komory na primáře oddělení.

„Věřím, že zcela zbytečně vyhrocená situace se co nejdříve uklidní a neprofesionální výroky mého předchůdce budou brzy zapomenuty. O profesionalitě a vysoké úrovni našeho oddělení není důvod pochybovat. Sám zde již přes 20 let působím, s týmem lékařů se dobře znám a těším se na další spolupráci,“ uvedl Balák.

Někteří experti ovšem v uplynulých týdnech upozornili na to, že ambulantní lékař nemůže mít takové zkušenosti jako lékař, který by působil v nemocnici.

„Takový člověk není vyoperovaný,“ poznamenal například přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci Radovan Pilka.

„Primářem se většinou stal lékař z nemocnice,“ poznamenal rovněž mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.