Přestavba mezi paneláky vyvolala spory, lidem vadí zničený výhled a hluk

Pro Danielu Šulovou bydlící v jednom z paneláků u olomoucké třídy Kosmonautů je dokončovaná Nezvalova archa doslova trnem v oku. Má ji hned za oknem, stavební ruch její rodině několikrát zasáhl do života.

„Podle webových stránek majitele má být archa k pronájmu už na podzim. Stavební firma tak poslední dva měsíce spěchá, aby stihla termín. Dělníci tu jsou od pondělí do neděle, každý den od sedmi či osmi hodin ráno. A končí až kolem osmé či deváté večer. Několikrát se stalo, že pracovali až do půl desáté,“ popisuje žena.

Hluk je pro ni velký problém. Je na mateřské, a tak má přes den, ale především večer, problém uspat děti. Zvlášť když musí mít při současných vedrech stále otevřená okna.

„Psali jsme s manželem kvůli hluku v pozdních večerních hodinách i na radnici, ale nikdo se nám neozval. V Olomouckých listech jsme si nedávno přečetli článek, jak dobře se lidem ve městě žije. A to nás ještě víc naštvalo, protože to tak u nás rozhodně není,“ zlobí se Šulová.

Dělníci však žádný předpis neporušují, noční klid dodržují. Městská policie ani stavební úřad neevidují žádnou stížnost na jeho porušování.

„Na radnici se obrátil manželský pár z třídy Kosmonautů, který uvedl, že se zde staví i o půl desáté večer. To je pochopitelně od stavebníka lidsky poněkud bezohledné, nicméně legislativa platná v ČR chrání klid pouze v době po 22. hodině,“ řekl mluvčí radnice Michal Folta.

Stavitel: Večerní hluk byl mimořádný a kvůli zabezpečení stavby

Nezvalova archa patří firmě Marka Novotného. Na někdejší výměníkovou stanici v Nezvalově ulici nechal dobudovat další patra. Uvnitř budou především byty k pronájmu a kanceláře. S kolaudací počítá na přelomu září a října.

Novotný připouští, že dělníci na stavbě mimořádně byli až do pozdního večera. A to zhruba před třemi týdny kvůli hrozbě nočních přívalových dešťů.

„Snažili se minimalizovat poškození stavby. Pracovali z plošiny, která hlučí, protože má motor. Ale v žádném případě to není tak, že by záměrně začínali v šest ráno a končili v deset večer. Snaží se pracovní aktivitu, která je nutná, vměstnat do takové doby, aby co nejméně obtěžovala okolní obyvatele,“ říká Novotný. Kvůli hluku se k němu dostala jediná stížnost.

„Někdo mi volal, jestli můžeme zabezpečit, aby stavební firma používala hlučné stroje až po osmé hodině ráno. O to jsem ji tedy požádal,“ dodal Novotný. Proti arše podle něj zhruba před dvěma měsíci na třídě Kosmonautů vystoupilo jedno z tamních společenství vlastníků jednotek. Sepsali i petici.

„Začali jsme s nimi komunikovat. Ukázalo se, že předpokládali, že bude sloužit jako ubytovna pro sociálně slabé či pro případné uprchlíky. Vysvětlil jsem jim, že jde spíše o nadstandardní bydlení,“ přibližuje Novotný.

Majitelé bytů se s ním poté domluvili na snížení vnějšího schodiště, jež na plánech architekta Davida Helcela symbolizuje kormidlo archy. V každém případě však Novotný v době, kdy petice vznikla, měl už stavební povolení.

Je moc blízko, zničila nám výhled i bydlení, zní od místních

Hluk není jediná věc, která Daniele Šulové – a nejen jí – vadí. „Jde i o to, že taková stavba na omezeném prostoru mezi panelovými domy vůbec mohla vyrůst. Mezi obyvateli tady vzbuzuje dost silné negativní emoce. Konkrétně nám naprosto pokazila výhled z okna. Někdo nám tak totálně zničil bydlení. Je to akt bezohlednosti úřadu a majitele vůči místním,“ míní Šulová.

Nechápe, že archa dostala řádné povolení. „Problém je tak zřejmě obecně ve schvalování těchto staveb. Úplně mě zarazilo, že něco takového mohl někdo schválit,“ říká.

Právě platným stavebním povolením se Novotný zaštiťuje. Získal ho v červenci 2009 v souladu s územním rozhodnutím z ledna téhož roku. Už v srpnu 2009 se přitom vyhláška, která se na archu vztahuje, přepisovala. Její současné znění by budování mezi vysokými panelovými domy mohlo přinejmenším zkomplikovat.

Z pohledu úředníků je Nezvalova archa nástavbou a přístavbou stávajícího objektu. Dnes ve vyhlášce stojí, že pokud jsou v protilehlých stěnách sousedních staveb okna obytných místností, musí být jejich odstup stejný alespoň jako výška vyšší z protilehlých stěn. Pro archu ale před lety nic takového neplatilo.

„V době vydání územního rozhodnutí nebyly stanoveny konkrétní požadavky na vzdálenosti mezi bytovými domy,“ uzavírá mluvčí magistrátu Folta.