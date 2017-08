Olomouc chystá ambiciózní projekt odpadového centra. Za sto milionů

„Cílem připravovaného projektu, jak už jeho název napovídá, je centralizovat odpadové hospodářství do jednoho místa. Zároveň řeší problém s nedostatečnou kapacitou některých provozů a jejich modernizaci na úroveň 21. století,“ přiblížil ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Doplnil, že odpadové centrum by mělo zahrnovat například nový sběrový dvůr pro veřejnost. Oproti stávajícím dvěma – v ulici Chelčického a u krematoria v Neředíně – by v něm lidé mohli odkládat více druhů a také větší množství odpadů.

„Nový sběrový dvůr by nahradil dosavadní v Chelčického ulici. Do něj bychom chtěli přestěhovat z Chválkovic sběrový dvůr pro podnikatele, který je vytížený mnohem méně než ten pro veřejnost. Obyvatelům rodinných domů v ulici Chelčického a okolí by se tím z hlediska provozu ulehčilo,“ popsal ředitel technických služeb.

Olomoučané třídí, linka pomalu nestíhá

Plánovaná investice reaguje i na trend separace odpadů v domácnostech. Počítá s vybudováním nové třídící linky s podstatně vyšší kapacitou, než má ta dosavadní.

„Kapacita současné linky je nedostatečná, a to i z hlediska zázemí zaměstnanců, již delší dobu. O vybudování nové uvažujeme už zhruba půldruhého roku, “ podotkl Petřík.

Součástí budoucího centra odpadů by mělo být i zmodernizované úložiště takzvaných smetků, tedy „materiálu“, který posbírají v ulicích města úklidové vozy.

„Likvidace tohoto odpadu má speciální režim, protože může obsahovat nebezpečné látky. Musíme ho nejprve vysušit, podrobit rozborům a podle jejich výsledků ho pak nechat zlikvidovat ve spalovně jako nebezpečný či klasický odpad,“ přiblížil.

Podle předběžných odhadů vedení technických služeb si vybudování centra vyžádá více než sto milionů korun. Podstatnou část nákladů by městská akciovka mohla získat z evropských fondů – z programu ITI (Integrované teritoriální investice) určeného pro olomouckou aglomeraci.

Do budování centra by se firma mohla pustit za dva roky

„Dotace by měla pokrýt 50 až 60 procent způsobilých výdajů na celý rozsah projektu včetně potřebné techniky a dopravní infrastruktury,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

O příspěvek Olomouc požádá zřejmě v polovině příštího roku. Pokud na ni dosáhne, do projektu se technické služby pustí začátkem roku 2019.

„Centrum budeme muset budovat za provozu, postupovat proto budeme po etapách,“ přiblížil šéf technických služeb s tím, že zřízení centra zabere přibližně dva roky.

V areálu někdejších Pozemních staveb v průmyslové zóně ve Chválkovicích již technické služby provozují třídící linku, překladiště odpadů či drtič velkoobjemového odpadu.

„Po vybudování plánovaného centra budeme mít komplexní areál, který bude zajišťovat vše, co se týká odpadového hospodářství,“ dodal Petřík.

Obyvatelé Olomouce loni vyprodukovali více než 18 300 tun směsného a velkoobjemového odpadu. Zároveň vytřídili více než 5 000 tun papíru, zhruba 1 250 tun plastů a zhruba stejné množství skla.

Separovaný odpad technické služby prodávají odběratelům k dalšímu zpracování, směsný odpad vozí v drtivé většině do brněnské spalovny.