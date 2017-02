VIDEO: Boj i tanec v jednom. Vyznavači brazilské capoeiry ukázali svůj um

„Festival je spojený s takzvaným páskováním stávajících i nových členů. Ti noví prošli takzvaným křestem a převzali své první pásky, ostatní přebírali pásky vyššího technického stupně,“ nastínil Ondřej Novák, hlavní trenér pořádajícího klubu Vem Camará Capoeira Olomouc.

Páskování pořádá olomoucký klub každoročně pro všechny moravské a výjimečně i některé české kluby, letos mělo půldruhé stovky účastníků a přibližně dvě třetiny byly přímo z Olomouce a okolí.

„Probíhá celý víkend, kdy se konají přidružené tréninky a semináře, které jsou otevřené i pro veřejnost. Součástí byl sobotní slavnostní ceremoniál s prezentací trenérů capoeiry z celého Česka i dalších zemí. Měli jsme hosty ze Slovenska či Maďarska a dále také dva trenéry s brazilským původem, z nichž jeden žije v Nizozemsku a druhým je mistr Paçoca, prezident naší asociace Vem Camará, který žije v současnosti v Rakousku,“ shrnul Novák.

Capoeira je brazilské bojové umění s prvky boje, hudby, akrobacie a tance. V zemi svého původu patří k nejpopulárnějším sportům.

„Snoubí se v ní prvky bojového umění, tance s akrobatickými prvky který má blízko třeba breakdance a hudby. Každý si tam může najít to svoje a tak to láká zatím především děti. Ta komplexnost totiž paradoxně asi trochu odrazuje dospělé, aby s tím začali,“ míní šéf olomouckého klubu, z jehož zhruba 140 aktivních členů tvoří děti více než stovku.

V rámci capoeiry se soupeří v několika různých disciplínách, sami capoeristé jim říkají hry.

„Většina je spíše nekontaktní a cílem je vytvořit co nejhezčí hru s využitím daných prvků. V těch, které mají nejblíž k boji, se nicméně objevují různé techniky s cílem podkopnout nebo strhnout druhého na zem, dalo by se to přirovnat třeba k judu. Nicméně capoeira není klasický bojový sport,“ popsal Novák.