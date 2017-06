Protestovali bychom i v pěti, říká šéf odborů po odchodu šéfa filharmonie

Hudebníci olomoucké Moravské filharmonie (MFO) budou mít po 24 letech nového šéfa. Její dosavadní ředitel Vladislav Kvapil rezignoval. Učinil tak několik dní před „tričkovým“ protestem nespokojené části orchestru, který měli odboráři naplánovaný na dnešní galakoncert v centru.

„Od nového vedení očekáváme především to, že nastaví nová pravidla fungování administrativní složky MFO, bude usilovat o vytvoření tvůrčí atmosféry v orchestru, dostane ho na prestižní festivaly a zvýší jeho renomé,“ říká šéf odborové organizace při MFO Vojtěch Pospíšil.

Odbory kritizovaly někdejšího ředitele několik měsíců. Čekal jste v počátcích, že to povede k jeho odchodu?

Čekal. Pochybení, kterých se dopustilo vedení, byla opravdu rozsáhlá, navíc v několika rovinách. Proto jsme hned od začátku usilovali o odchod ředitele, proto jsme ve finále postupovali tak razantně.

Město vám ale, co se týče závažnosti chyb, nedalo za pravdu, ředitele neodvolalo...

Nám je v konečném důsledku jedno, jak ředitel pozbyl své funkce. Je ale pravda, že jsme od radnice Kvapilovo odvolání očekávali. Stávku jsme začali připravovat, až když se několik měsíců nic nedělo.

Připadá vám legitimní, aby podřízení rozhodovali o bytí či nebytí svého šéfa?

Běžné to samozřejmě není, v našem případě ale celá záležitost dospěla do roviny morální integrity a občanské odvahy. Jestliže pracujete v atmosféře, která je křivená strachem a manipulacemi ze strany vedení, zastání nemáte ani u politické reprezentace města, v takovém okamžiku neuvažujete v akademické rovině, zda podřízený má či nemá právo rozhodovat o nadřízeném.

Nějaké kompromisní řešení opravdu nebylo možné?

Za sebe říkám, že nikoliv. Ze všech signálů, které jsme měli, vyplývalo, že vedení filharmonie svůj styl řízení nechtělo změnit. Uvedu to na dvou případech. Dlouhodobě jsme upozorňovali, že zahraniční zájezdy nejsou kvalitně připravené, například v Německu jsme neměli zařízený hotel, v Číně ředitel musel orchestr přemlouvat, aby vystoupil v nedůstojných podmínkách, které pro nás vyjednali. Přístup v této věci se změnil následovně: na konci dubna jsme měli vyrazit na zájezd do Německa a Švýcarska, ředitel ho ovšem pouhý jeden den před odjezdem zrušil s vysvětlením, že se nepodařilo zajistit ubytování na první noc. Kritizovali jsme také natáčení filmové hudby v MFO, ke kterému docházelo v soukromém režimu vedení, tedy mimo rozpočet MFO. Ani od toho ředitel nechtěl upustit, další takové nahrávání naplánoval na začátek června. Až poté, co jsme na to upozornili radnici, rozhodnutí změnil tak, že půjde o služební natáčení, příjem z něj půjde do rozpočtu MFO.

Takže jste zvolili nátlakovou akci...

Jednání na radnici doslova zkrachovala. Poslední schůzka na městě, která se uskutečnila ještě před tím, než jsme zveřejnili prohlášení o stávce, dopadla tak, že primátor Antonín Staněk a jeho náměstek Pavel Urbášek diskusi ukončili uprostřed jednání, zvedli se a odešli. Byli jsme v zoufalé situaci, nezbylo nám nic jiného než hrát vabank.

Vabank? V jakém smyslu?

Byli jsme natolik bezradní, že bychom protestovali třeba jen v pěti lidech. I kdyby to mělo skončit naprostým fiaskem a ostudou. Tato varianta pro nás byla přijatelnější, než kdyby celé naše snažení vyšumělo do ztracena.

Co očekáváte od nového šéfa, co by měl změnit?

Předně by měl přispět k uvolnění vztahů, dát větší prostor umělecké radě, což by mělo vést k tvůrčí náladě v orchestru. Ta se tu v lidech systematicky ubíjela.

Zkuste být konkrétní, jaké kroky by měl nový ředitel učinit jako první?

To je spíše otázka pro účastníky konkurzu, já se do výběrového řízení určitě hlásit nebudu.

Myslel jsem, že jestliže někoho kritizujete, máte v hlavě recept, jak to dělat lépe.

Dobrá. Od nového šéfa očekávám, že v první řadě nastaví nová pravidla fungování administrativní složky MFO a orchestru. Pak by měl začít tvořit uměleckou koncepci za pomoci kvalitního šéfdirigenta a zároveň se zaměřit na marketing tak, aby o MFO bylo víc slyšet.

Pokud bych se vás zeptal na uměleckou rovinu?

Vedení MFO by mělo začít spolupracovat s kvalitními agenturami, nikoliv těmi, přes které k nám jezdí vystupovat jako sólisté začínající muzikanti ze zahraničí. Hrají s námi bez nároku na honorář jen proto, aby si mohli napsat do životopisu, že si zahráli s velkým orchestrem. Nové vedení by také mělo zodpovědněji přistupovat k plánování sezony, a to nejen ve vztahu k sólistům, ale i dirigentům. Doposud se u nás abonmá připravovala na poslední chvíli, kvalitní dirigenti přitom mají kalendář plný třeba dva roky dopředu. A samozřejmě od nového ředitele očekáváme, že pod jeho vedením budeme vystupovat na prestižních pódiích. Náš orchestr na to uměleckou kvalitu má, o tom jsem přesvědčený.