Olomoučtí hokejisté procitli a dali Vítkovicím pět gólů

Naposledy vyhráli kohouti za tři body na začátku adventu. Tehdy 4. prosince zničili doma Litvínov 7:1 a svět pro ně v tu chvíli vypadal růžově. Jenže od té doby jen dvakrát uspěli v nastavení a propadli se na dvanácté místo. Jiskru naděje, že boj o desítku ještě nemusí být úplně ztracený, jim přinesl až zápas s Vítkovicemi, který ovládli 5:0. A plecharénou po deseti zápasech znovu proběhla mexická vlna a rozduněl se oslavný zpěv fanoušků.

„Něco jsme si řekli a chtěli jsme se hlavně doma víc tlačit do brány, což se nám asi i podařilo. Naštěstí nám tam napadaly góly, ustáli jsme nějaké šance soupeře na začátku a ve třetí třetině jsme to už dobře odbránili,“ oddechl si brankář Branislav Konrád, jenž nulou nechal vzpomenout na své loňské výkony.

Konrád držel tým prakticky celé utkání. „Začali jsme s nadšením, ale soupeř měl tři brejková přečíslení, která jsme naštěstí přestáli,“ připomněl olomoucký trenér Jan Tomajko. Mora udeřila v závěru třetiny. Nejprve Hermanův pas poslal zblízka pod víko Burian a tři vteřiny před koncem třetiny využil přesilovku bombou Strapáč.

Ve druhé části hráli hlavně Vítkovičtí, ale všechny jejich šance končily u stejného muže – bezchybného Branislava Konráda. Navíc v úvodu poslední části zvýšil na 3:0 v další přesilovce Jiří Ondrušek a kohouty definitivně uklidnil. „Za stavu 0:3 jsme se mohli bavit o nějaké produktivitě, protože šance jsme měli a neproměnili je. Poslední třetina byla ale z naší strany trapná. Máme tady hráče nadprůměrné, oni si to o sobě určitě myslí, ale nejlepší lajnou byla naše čtvrtá pětka,“ zlobil se vítkovický kouč Pavel Trnka.

Výhra situaci kohoutů v tabulce nezměnila, stále jim chybí osm bodů na desátou Mladou Boleslav. „Těžko říct, jestli z nás něco spadne, jedna vlaštovička léto nedělá. Každý zápas je teď pro nás důležitý, musíme do nich dát všechno a získat do konce sezony co nejvíc bodů. Teď nás čeká Brno a žádný zápas nejdeme odevzdat, všude chceme vyhrát. Víme, že Kometa je velký favorit, ale už jsme ji letos porazili. Všechno se dá,“ věří Konrád.

Za Moru poprvé nastoupil Roman Vlach, který den před zápasem přišel ze Zlína výměnou za Davida Ostřížka. Do statistik se zapsal jedním vyloučením a v první třetině ho tvrdě srazil na led Tybor. „Musím se trochu zabydlet a zvyknout si, ale doufám, že nebude dlouho trvat a Olomouci pomůžu,“ prohlásil Vlach, který letos zatím nasbíral 13 kanadských bodů (8+5). Do nového působiště se těšil, ačkoliv v tabulce si pohoršil.

„Výměna byla trochu i z mé iniciativy, protože ve Zlíně jsem nebyl tak vytěžovaný, jak bych očekával. Byl tam zřejmě jiný koncept, tak jsem byl rád, že Olomouc chtěla, abych jí pomohl. Udělám vše, abych byl platným hráčem, a je mi jasné, že se ode mě chtějí góly,“ dodal 27letý útočník.