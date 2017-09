Z centra Olomouce zmizí kluzké kovové desky, zdrsní je jména osobností

Pláty mosazi se na Horním náměstí objevily při poslední rekonstrukci v roce 2001, v dlažbě jich původně bylo 130. Autoři současné podoby centra je sem umístili, aby jimi sjednotili různé typy dlažby, které jsou na náměstí k vidění.

„Jednotlivé fragmenty dlažeb, ze kterých je složena plocha náměstí, jsou respektovány a ponechány na původním místě. Všemi poli prostupují jako zlatá stuha mosazné pásky, které zdůrazňují směry historické dlažby a zároveň spojují koláž různých druhů do jednoho celku,“ přibližuje web pražské architektonické kanceláře Šépka architekti, která před lety „nové“ Horní náměstí vymyslela.

Postupem času se ale ukázala nepraktičnost desek. Jakmile nasněží či naprší, změní se jejich hladký povrch v nebezpečnou kluzkou nástrahu, při pořádné zimě navíc zrádně ukrytou pod sněhem. Během následujících tří let by se to mělo změnit. Impulzem bylo, že podstatná část desek dnes už na náměstí není.

„Za šestnáct let se z historické dlažby zejména kvůli nedostatečnému upevnění odlomilo třicet osm desek. S myšlenkou na jejich obnovu nás nedávno oslovil architekt Jan Šépka, který je autorem současné podoby náměstí,“ vysvětluje olomoucký primátor Antonín Staněk.

Na náměstí by se mohl objevit první rektor univerzity či Mozart

Radní na posledním jednání rozhodli, že sem desítky desek postupně vrátí. Tentokrát ale budou mít drsnější protiskluzový povrch, navíc je budou zdobit jména významných osobností spojených s Olomoucí.

„Vyznačení jmen vhodně zapadá do celkového pojetí Horního náměstí, může se stát i novou turistickou atrakcí,“ podotýká primátor.

Město už má k dispozici soupis sta jmen, která by se mohla v dlažbě na páscích objevit. Je mezi nimi například filozof a první rektor Univerzity Palackého Josef Ludvík Fischer či světoznámý skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, který v Olomouci v roce 1767 coby jedenáctiletý chlapec pobýval a složil 6. symfonii F dur.

„Do speciálního seznamu je navrhl emeritní profesor Jiří Fiala. Další jména by mohli v anketě vybrat samotní Olomoučané, kteří by také rozhodli, v jakém pořadí by se na náměstí umisťovala,“ doplňuje Staněk a nevylučuje ani uspořádání ankety o nejvýznamnější osobnost města.

Test má rozhodnout, zda nápisy vyrýt nebo vylisovat

Vedení Olomouce ještě musí rozhodnout, zda v zájmu bezpečnější chůze nechá jména do mosazi vyrýt, nebo vylisovat, aby byla vystouplá.

„Nyní to chceme vyzkoušet na dvou deskách,“ upřesňuje radní a ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Výroba a osazení čtyř desítek nových kusů zlaté stuhy město vyjde na zhruba 490 tisíc korun. Postupně plánuje obměnit všechny desky.

„Všech 130 mosazných pásků by mohlo být obnoveno kolem roku 2020,“ uzavírá tisková mluvčí radnice Radka Štědrá.