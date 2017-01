VIDEO: Sportovně laděný ohňostroj rozzářil srdce Olomouce s tisíci lidmi

Lidé se na Horní náměstí sjížděli ze všech koutů Olomouce, zástupy diváků sem navzdory mrazivému počasí proudily do poslední chvíle. Jakmile na radnici odbylo osmnáct hodin, vyletěly k nebi první rakety letošního městského ohňostroje.

Světelné efekty a detonace doprovodily zvukové záznamy sportovních komentátorů, skandování fanoušků a na závěr hit spojený se sportovním zápolením We Are The Champions od britské skupiny Queen.

„Rok 2017 má pro Olomouc symbolizovat podporu sportu, a to nejen toho vrcholového, ale také sportování ve volném čase. Počtem sportovišť i počtem amatérských sportovců už městem sportu prakticky jsme, ale stále je co zlepšovat,“ přibližuje olomoucký primátor Antonín Staněk.

Radnice proto plánuje řadu projektů pro propagaci sportu a pohybu. „A to zejména u dětí a mládeže. Chceme je přesvědčit, že je to dobrá forma trávení volného času. Ohňostroj se sportovní tematikou tak tento rok zasvěcený pohybu symbolicky zahájil,“ doplnil Staněk.