Olomouc opraví věž poničenou wehrmachtem a zajistí ji proti sebevrahům

Vojáci německého wehrmachtu na 46 metrů vysoké dominantě kostela sv. Mořice v roce 1942 zrekvírovali zvon, potřebovali kov pro válečný průmysl. Výsledkem jejich snahy je ale to, že vnitřek stavby potřebuje obnovu schodišť i jednotlivých pater.

„Zabavovaný zvon spadl a svou vahou prorazil všechna patra. Pod dohledem wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku. Stavebně-historický průzkum, nutný pro zpracování projektové dokumentace, bylo tedy nutné provádět pomocí lezecké techniky. Pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným dobrodružstvím,“ přibližuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Dohromady olomoucké kostely přišly v roce 1942 o čtyřicet zvonů.

Mohutná pozdně gotická jižní věž svatého Mořice z kamenných kvádrů pochází ze začátku 15. století. Lidé znají její vrchol s populární vyhlídkou na Olomouc, stoupalo se k ní bočním schodištěm.

Naposledy se ale odsud rozhlédli loni v listopadu. Od té doby je věž s cimbuřím zavřená kvůli smutné sérii sebevražd(psali jsme zde). Během čtyř let šlo o tři případy. Naposledy z volně přístupné památky v historickém jádru Olomouce skočil na podzim 34letý muž.

Lidé budou nově moci při výstupu odpočívat na dvou plošinách

Také tento problém by plánovaná obnova chrámu měla vyřešit. Svatomořická farnost si najala projektanta, má navrhnout, jak věž zabezpečit. Teprve poté se znovu otevře lidem.

Plány obnovy kostela začaly vznikat ještě před listopadovým neštěstím. Původně se proto počítalo jen s namontováním zábradlí na cimbuří. To už ale neplatí.

„Projektant, který řeší vypracování dokumentace pro obnovu věže, s námi tuto věc konzultoval. Připraví řešení, která by neměla příliš zasáhnout do vzhledu památky a zároveň by byla funkční. Zatím v této věci proběhlo jedno jednání. Očekáváme, že v brzké době dojde k dalším schůzkám,“ doplňuje Vlastimil Staněk, mluvčí olomoucké pobočky Národního památkového ústavu, jež se na přípravě obnovy sv. Mořice podílí.

MF DNES má k dispozici jedno ze závazných stanovisek, jež v rámci příprav rekonstrukce chrámu vydal krajský úřad. Je třeba říci, že neobsahuje definitivní soupis všech úprav, ještě může dojít ke změnám. Ovšem minimálně naznačuje směr, jímž se úvahy o obnově sv. Mořice ubírají. Uvnitř věže by se tak mohlo objevit schodiště z nerezového plechu, některé části by byly i z bezpečnostního a pochozího skla.

„Zábradlí bude lankové, šířka schodiště je volena tak, aby byl možný průchod prostorem vymezeným zbytky historických kleneb,“ popisuje dokument. Odpočívat při výstupu na věž budou lidé podle něj na dvou plošinách. Zbude tu i místo pro informační panely či drobné exponáty.

Práce začnou v září

Informace z olomoucké radnice ukazují, že na turisty by ve věži čekalo také malé muzeum věnované varhanářství na Moravě a dějinám svatomořického chrámu i města Olomouce.

Varhany u sv. Mořice Svatomořické barokní varhany jsou postavené z dubového dřeva. Hotové byly v roce 1745, jejich stavitelem je vratislavský varhanář Michal Engler. Jde o špičkový nástroj, velikostí i kvalitou patří mezi nejlepší v Evropě. V letech 1959-1971 byly varhany i jejich sochařská výzdoba restaurovány. Přibyly další rejstříky, jejich konečný počet je 135. Varhany mají 10 400 píšťal a zvukových center.

„Restaurování se dočkají také slavné Englerovy varhany. Dnes jsou ve velmi špatném technickém stavu, vyžadují generální opravu. Unikátnost varhan a zachování jejich nezaměnitelného zvuku pro příští generace je výzvou pro restaurátory v celé Evropě,“ dodává mluvčí magistrátu Michal Folta.

Předpokládaný termín zahájení obnovy chrámu je teď začátek září. Skončit by měla na konci srpna roku 2020. Odhad nákladů se zastavil na 123 milionech korun, více než 104 milionů doputuje velmi pravděpodobně z Integrovaných teritoriálních investic (ITI) určených pro olomouckou aglomeraci, díky kterým bude město opravovat třeba také budovu radnice (více čtěte zde). Peníze na svatého Mořice velmi pravděpodobně získá.

„Finanční prostředky jsou zatím pouze alokovány. Následovat musí předložení podrobného projektu, přičemž žadatel musí splnit řadu přesně stanovených kritérií. Obecně je sice nepravděpodobné, že by je nesplnil, pokud uspěl jeho projektový záměr v první fázi, nicméně nelze předjímat. Kompletní projekt bude vyhodnocen v řádu několika měsíců - zhruba půl roku,“ upřesňuje náměstek Šnevajs.