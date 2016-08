Třetí pád zdi v centru Olomouce zavinil zatím neznámý pachatel

U střechy domu, z něhož se minulý týden v centru Olomouce zřítila masa suti, bude pravděpodobně opět stát ozdobný štít. Počítá s ním statik Jan Zmrzlý, jenž se nyní budovou v Pekařské ulici zabývá. První výsledky přineslo i vyšetřování. Kriminalisté mimo jiné předběžně uvádějí, že zatím neznámý pachatel porušil povinnosti.

1 Proč policie sáhla po přísnější části zákona?

Policisté případ vyšetřují kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Klíčové je, že sáhli po druhém odstavci příslušného paragrafu. Zákoník určuje situace, kdy jej mohou využít. Zaprvé jestliže vznikne těžká újma na zdraví, zadruhé pokud viník poruší důležitou povinnost, anebo když vznikne značná škoda. Dnes je splněna pouze jedna podmínka.

„Předběžně došlo k porušení důležité povinnosti. Vše je ale ve stadiu prověřování,“ připouští policejní mluvčí Irena Urbánková pro MF DNES.

Obvinění nepadlo, konkrétního pachatele policisté ještě neoznačili. Hrozí mu až 5 let vězení. Při použití prvního, mírnějšího odstavce by to byly maximálně 2 roky.

Urbánková tak potvrzuje dřívější zjištění MF DNES – ta v sobotním vydání informovala, že se masa suti zřítila kvůli tomu, že dělníci při opravě střechy odstranili krovy a zabezpečovací prvky, jež čtyřmetrovou ozdobu držely. „Domnívám se, že to bylo aktuální stavební činností. Přesněji, postupem prací na stavbě,“ popsal statik Michal Janík.

Ohledně těžké újmy vyšetřovatelé neznají člověka, jemuž by vznikla. V nemocnici po nehodě skončily dvě ženy a muž.

„Jedna měla psychické problémy, druhá odřeninu nohy. Ošetřili jsme je ambulantně, stejně jako muže se zlomeninami kůstek nohy. Doba léčení je u něj zhruba tři týdny,“ doplňuje mluvčí fakultní nemocnice Egon Havrlant.

Škodu ještě nikdo nevyčíslil. „Bude k tomu přibrán znalec. Předběžně se pohybuje v řádech milionů korun,“ přibližuje Urbánková.

2 Vyvolá třetí nehoda novou vlnu kontrol domů?

Pekařská ulice není první místo, kde kus domu ohrozil lidi v centru. V říjnu 2011 o zhruba tři sta metrů dál, v ulici 8. května, zabila suť 78letou ženu.

O rok později se utrhl dvacetimetrový pás zdiva ze střechy polikliniky Spea, jež leží zhruba padesát metrů od místa prvního neštěstí. Chodník pod ní byl obehnaný páskou, cihly tak nikoho nezranily.

Tehdejší osazenstvo radnice po tragédii spustilo kontroly domů v jádru města, po druhém incidentu nabídla Olomouc majitelům posouzení od statika zdarma.

Současné vedení města zatím s prověřováním domů nepočítá. Primátor Antonín Staněk vyzdvihuje, že středeční pád nesouvisel se stavem budovy.

„Zaregistroval jsem informaci, že šlo o chybu při stavebních pracích,“ vysvětluje Staněk.

Nabízí se otázka, zda olomoucký stavební úřad nezavede speciální kontroly oprav. Jeho vedoucí Eva Hyravá to nevylučuje, rozhodnuto ale není.

„Na toto téma začala diskuse, případné systémové opatření je ale třeba promyslet. V tuto chvíli řešíme především aktuální stav budovy,“ podotýká Hyravá.

Úředníci zřejmě v Pekařské ulici obnovu střechy již dříve obhlédli. Radnice minulý týden zdůraznila, že měla stavební povolení. Obecně platí, že jeho součástí je i plán kontrolních prohlídek. Jak často její podřízení do domu zavítali, ale může Hyravá říci až poté, co si prostuduje daný spis.

3 Mohou za nebezpečné pády zdí otřesy od tramvají?

Každý z trojice domů, z něhož se masa cihel zřítila, míjejí tramvaje. Vždy se proto objevil názor, že za pád zdi mohou otřesy od jejich kol.

V ulici 8. května roli sehrály. „Chvění nedosahuje parametrů, při nichž by se mělo cokoli dít se zdravými domy. Na druhou stranu se jemné vibrace do těch budov přenášejí. V tomto případě to byla ta poslední kapka,“ upozornil v dubnu 2012 statik Jaromír Vrba.

Jako další příčinu odhalil odstranění části uchycení zdi při opravách kolem roku 1985.

U polikliniky se na otřesy tramvají a automobilový provoz odvolávali její provozovatelé. Měli i posudky statika, jimiž dokazovali, že jejich zeď byla v pořádku. Prověřoval ji i statik Vrba, její pád ho překvapil. Mimo jiné zjistil, že pás zdiva byl postaven jinak, než říká projektová dokumentace z dvacátých let. Cihly nebyly s budovou spojeny tak pevně, jak stálo na papíře.

V Pekařské ulici vliv tramvají statik Janík jednoznačně vyloučil, stejně jako stav samotné zdi. „Nebylo to ani špatným stavem objektu, nebo jak se spekulovalo, od rázů tramvají,“ prohlásil.

4 Co bude s domem, z něhož se zřítil čtyřmetrový štít?

Valná část suti ve středu spadla na střechu domu. Nejvíce tak uškodila bytu v nejvyšším patře. Prohnutý trámový strop v jednom pokoji drží dřevěné vzpěry, náraz poškodil strop i ve vedlejší místnosti. Stropy se tu proto budou dělat znovu.

„A to z oceli a betonu. U jedné místnosti je stropní trám úplně přeražený,“ přibližuje statik Zmrzlý. Za prioritu označuje novou střechu, dům je třeba co nejdříve znovu zakrýt.

Zmrzlý předpokládá, že dům bude do budoucna opět mít i falešný štít. Mělo by jít o repliku čtyřmetrové ozdoby, která se zřítila.

„Práce, které tam nyní probíhají, směřují k tomu, aby to bylo možné provést,“ podotýká statik s tím, že definitivní ortel vynesou památkáři.