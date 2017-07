Olomouc se postavila věžáku Šantovka Tower, brání ochranné památkové pásmo

Byrokratickou mašinerii olomouckého magistrátu spustili investoři věžáku ze společnosti Office Park Šantovka. Obrátili se na odbor památkové péče, který má rozhodnout, jestli se jejich pozemky pro budovu s dvaadvaceti patry nacházejí v ochranném pásmu.

V březnovém oznámení o zahájení tohoto úřednického rozhodování je soupis parcel, jejichž majitelů se také týká. Na více než dvaceti stranách jsou jich řádově stovky. Ochranné pásmo mělo kolem památkové rezervace vzniknout v červenci 1987, developeři to ale zpochybňují.

„Právně neexistuje a nikdy neexistovalo,“ tvrdí jednatel Office Park Šantovka Richard Morávek.

Důvody, proč tomu tak je, uvádí hned tři. U prvního se vrací do roku 1971, kdy se měla úředně zrodit samotná památková rezervace. Morávek má za to, že k tomu de iure vůbec nedošlo, protože její vznik neoznámila Sbírka zákonů. Pásmo tak v létě o 16 let později nemělo co chránit, nemělo kolem čeho vzniknout. Rezervace pak vznikla napodruhé až na konci roku 1987.

„Dále pásmo v uvozovkách vyhlásil okresní národní výbor, ačkoli pravomoc k tomu měly v té době jen krajské výbory. A aby toho nebylo málo, úředníci pro ochranné pásmo nestanovili žádné podmínky ochrany, tedy konkrétní omezení. A to i přesto, že to bylo klíčovou náležitostí takového rozhodnutí a původní návrh podmínky obsahoval,“ vypočítává Morávek.

Vítězství developera by vyšachovalo památkáře, silné odpůrce

Zdůrazňuje, že vše může doložit dokumenty. Pokud se mu podaří úředníky přesvědčit, výrazně se mu tím usnadní cesta k získání stavebního povolení pro Šantovka Tower.

„Když úřady potvrdí, že pásmo neexistuje, nebude již stavební úřad vyžadovat pro vydání územního rozhodnutí závazné stanovisko památkářů,“ vysvětluje Morávek.

Odvolává se i na dva dopisy, které v roce 2008 poslalo ministerstvo kultury Olomouckému kraji. MF DNES je má k dispozici. Píše se v nich zhruba to, co říká Morávek.

Dnes se ministerstvo k existenci pásma nevyjadřuje. Má k tomu své důvody – je totiž možné, že se do aktuálního úřednického rozhodování bude muset také zapojit.

Vedení olomoucké radnice ale s Morávkem nesouhlasí. K rozhodování o pozemcích Šantovky se vyjádřilo jako jeden z účastníků řízení.

„Město má za to, že rozhodnutí okresního národního výboru z 27. července 1987 o vyhlášení ochranného pásma bylo vydáno v souladu s příslušnými právními předpisy,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec a dodal, že takto stará rozhodnutí není dnes už možné přezkoumávat. Krom toho se jimi desítky let řídily všechny úřady či vlastníci pozemků a budov.

„Zpochybnění těchto rozhodnutí by znamenalo zásadní zásah do právní jistoty všech, na které tyto normy dopadaly či dopadají,“ upozornil Jakubec.

Radnice je v koutě, smlouva ji zavazuje k podpoře mrakodrapu

Je to tak poprvé, co se město výrazně postavilo do cesty investorům Šantovky. A to přesto, že s nimi Olomouc pod vedením primátora Martina Novotného v roce 2010 uzavřela smlouvu. Podle developerů smlouva město zavazuje k podpoře mrakodrapu.

Její existenci radnici důrazně připomněli loni v memorandu, v němž pro SMC Development sedm let starý dokument analyzují advokáti z kanceláře Squire Patton Boggs.

„Smlouva město nadále zavazuje. Je povinno plnit veškeré existující závazky ve vztahu k projektu celého území SMC,“ argumentují v něm advokáti.

Kontrakt podle jejich interpretace radnici pevně svírá v koutě. Město podle nich totiž nesmí uzavřít žádné smlouvy či ujednání, které by vzniku Šantovky jakkoli bránily.

„Město bez vašeho předchozího písemného souhlasu nesmí učinit jakýkoli krok, který by nepříznivě ovlivnil možnost realizovat a provozovat projekt celého území SMC,“ píší developerům v analýze (více čtěte zde).

Radnice si smlouvu nechala posoudit vlastními právníky. Z toho, že by ji nyní ve sporu o ochranné pásmo porušilo, však obavu nemá.

„Město má obecně za to, že jím dosud činěné kroky nejsou v rozporu s jeho závazky,“ říká mluvčí radnice Radka Štědrá.

Investoři Šantovka Tower však stanovisko města označují za nepodložené a věří, že uspějí. Spor má nyní na stole krajský úřad, jenž posuzuje námitky veřejnosti. Kdy padne definitivní verdikt, tak zatím není jasné.