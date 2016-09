Stavba sloupu Nejsvětější Trojice začala před 300 lety jako soukromá akce

Morový, či čestný? Chyták do historického kvízu Mohl by to být historický chyták do televizního kvízu. Patří k olomouckému sloupu Nejsvětější Trojice, jehož stavba začala krátce po morové epidemii, přízvisko „morový“? Správná odpověď je ne. Prémiové body by ale získal soutěžící, který by doplnil, že ještě v 18. století ke sloupu takové pojmenování patřilo. Navíc až do dneška stojí na památce UNESCO takové sochy, které by na správném morovém sloupu být měly. Autor Trojice Václav Render však rozhodl jinak. Sloupy vybudované k poctě Panny Marie či jiných světců se v evropských městech objevují už ve středověku. Zvyklosti, podle nichž je dávní mistři navrhovali, významně změnily morové epidemie, které drancovaly Evropu v letech 1679 až 1680 a 1713 až 1716. Na tehdy nových sloupech se zjednodušeně řečeno začínají objevovat sochy, které by si tu nikdo před morovými ranami nedokázal představit. „Podstavce zaplňují zástupy orodujících světců. Nejen morových a ochranných patronů, ale často také světců svázaných s konkrétním místem, objednavatelem či mecenášem. Po vzoru císařského dvora se vedle mariánských sloupů začínají stavět i monumenty zasvěcené Nejsvětější Trojici,“ vysvětlují Simona Jemelková a Helena Zápalková v knize Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc. Dominanta Horního náměstí tuto „morovou charakteristiku“ splňuje. Na podstavci najdeme mimo jiné svatého Mořice coby patrona hlavního olomouckého farního chrámu či svatého Jana Sarkandera, jenž patří k hlavním patronům olomoucké diecéze. Lidé ho jako mučedníka uctívali už v Renderových časech, prohlášen za svatého byl až v roce 1995. Přesto olomoucký sloup přízvisko morový nenese. Rozhodl o tom sám Render. „Je zřejmé, že původní koncepce morového a čestného sloupu byla postupně opuštěna. Ve své závěti již Render píše o sloupu výhradně jako o čestném,“ podotýkají Jemelková se Zápalkovou.