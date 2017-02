Po letech slibů zaplatí lidé v Olomouci parkování SMSkou. Ale připlatí si

Na 30 korun za hodinu zdraží od poloviny roku parkování ve středu Olomouce. Cena se zvedne z nynějších 10 a 20 korun daných dvěma zónami. Ty město zruší a zavede placení parkovného přes SMS. Politici jej přitom Olomoučanům slibují řadu let, jiná města tak Olomouc předběhla.

U SMS plány vedení města nekončí. V druhé polovině roku budou moci řidiči za odstavený vůz zaplatit i přes aplikaci v chytrém telefonu. Chystá se také modernizace parkovacích automatů. Kromě mincí budou nově brát platební karty. Nervy řidičům ušetří i zrušení maximálně dvouhodinové doby, po niž mohli v centru stát.

Základem olomouckého SMS parkování bude zpráva poslaná na jednotné sedmimístné číslo. Řidič do telefonu naťuká zónu, kde auto nechal, a také registrační značku. Po zaplacení mu dojde potvrzovací SMS.

„Informace o vozidle, za které byl poplatek uhrazen, jsou poslány on-line do informačního systému městské policie. Strážníci pak pomocí speciální aplikace mohou zaparkovaná vozidla kontrolovat,“ řekl šéf olomouckých strážníků Pavel Skalický.

Se zavedením novinky do praxe radnice počítá zhruba v polovině roku. Vloni v listopadu primátor Antonín Staněk hovořil o tom, že jej město spustí letos v březnu. „Už máme vypsané výběrové řízení, ten proces běží,“ přiblížil Staněk.

Již dříve přitom upozornil, že termínem mohou zahýbat případné komplikace při výběrovém řízení či odvolání některé z poražených firem.

Město chce, aby si lidé jízdu autem do centra rozmysleli

Za několik měsíců tak řidiči budou moci zapomenout na systém, kdy je střed Olomouce rozdělený na dvě zóny, kde se platí různý poplatek. Nově to bude všude 30 Kč, zdražení schválili radní.

„Olomouc má kromě nejlevnější MHD i nejlevnější parkování. Podle průzkumu, který jsme si zpracovali, je hodinová sazba za parkování v jiných krajských městech 30 korun a více,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Vyzdvihl, že hlavním cílem radnice není vybrat od řidičů více peněz, ale spíše je přesvědčit, aby do auty přeplněného centra nejezdili.

„Jde nám o to, aby více využívali podzemní parkoviště, a chceme veřejnost přesvědčit o výhodách MHD i dalších alternativních způsobech přepravy,“ dodal Jakubec. Poplatek za krátkodobé parkování se v Olomouci mění poprvé od roku 2007.

21. století čeká i MHD Zavedením SMS parkovného či aplikace pro chytré telefony vize olomoucké radnice o modernizaci dopravy nekončí. Teď se chce naplno zaměřit i na místní autobusy a tramvaje. Primátor Antonín Staněk by ještě v tomto volebním období chtěl spustit elektronické odbavování cestujících. Zda půjde o přednabitou kartu, systém napojený na platební karty, či placení jen skutečně ujetých kilometrů, není ještě jasné. O všem se bude jednat. Olomouc chce do příprav zapojit také KIDSOK.

Peníze budou třeba i na modernizaci parkovacích automatů. Vyjde na téměř dva miliony. Dnes je v nich možné platit jen mincemi, neberou ale padesátikoruny a nevrací. Staněk tento stav na podzim označil za „středně středověký“. Nově budou moci řidiči u automatů sáhnout i po platební kartě.

„Během prvního pololetí roku by se výměny měly dočkat automaty poblíž centra a městských parků. Zcela nové parkovací terminály přibudou v Legionářské ulici, na náměstí Republiky a na křižovatce ulic Sokolská a Slovenská,“ vypočítal primátor.

Ještě letos by SMS a automaty měla doplnit možnost platit parkovné přes mobilní aplikaci. Podle Jakubce se objeví do konce roku. Zruší se také maximální doba, na kterou si řidiči mohli jednorázově parkování ve městě zaplatit. Teď jsou to dvě hodiny, s příchodem SMS parkovného limit padne.

„Člověku bude stačit znovu poslat SMS. Je to řekněme benefit spojený se zdražením,“ dodal Jakubec.

Není to přitom poprvé, co se o SMS parkovném v Olomouci mluví. Předcházející vedení města ho slíbilo již v květnu 2014. Výsledek se ale nedostavil, stejně jako u pokusů zavést tuto službu z let 2010 a 2011.

Úspěšnější byli v menších městech. V Hranicích SMS parkovné funguje minimálně od roku 2010, od února jej zavedli ve Šternberku. „Zjišťovali jsme partnera, který by nám tuto službu pomohl zajistit. Posledního půl roku jsme na tom intenzivně pracovali,“ přiblížila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.