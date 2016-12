Santa, Marilyn či prezidenti. Manželé mají vánoční ozdoby z celého světa

„Ozdob a baněk máme dohromady kolem necelých dvou stovek, sbíráme je celkově už zhruba patnáct let Většinou je kupujeme, když jsme někde na dovolené či na návštěvě, část nám pak přivezl někdo z rodiny nebo známí. Obstarávání totiž komplikuje to, že ve spoustě států je v určitých částech roku prostě neseženete, byť existují výjimky, jako Itálie nebo Spojené státy, kde se dají koupit třeba i v létě,“ popisuje Břetislav Holásek, který je ředitelem olomouckého Vlastivědného muzea.

„Zaměřujeme se na takové trochu kýčovitější ozdoby, třeba Bílý dům se Santou Clausem na střeše či různé skřítky. Mimo jiné vydrží víc než ty tradiční baňky. Ale zase to nepřeháníme, čínské kýče se Santou na motorce, to už je zase moc. Jde mi hlavně o to, aby ozdoba byla spojená s místem nebo zážitkem,“ dodává.

Za nejvzácnější považuje staré ruské ozdoby, mezi jeho oblíbené pak patří třeba netradiční baňka se všemi americkými prezidenty až po Baracka Obamu.

„Je to možná kýč, ale zase svým způsobem podporuje národní hrdost a zájem o historii mezi dětmi. Koupil jsem ji ve Washingtonu a černošský taxikář, co mě vezl, mi o prezidentech vyprávěl. Ale co říkal o Obamovi, to se do novin nedá napsat,“ směje se Holásek.