Nevidomým lavička nepřekáží, tvrdil magistrát. Pak ji potichu posunul

„Po konzultaci se zástupcem Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace jsme lavičku přemístili na vhodnější místo,“ vysvětluje mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Současné stanoviště high-tech mobiliáře, který stojí zhruba šest metrů od původního místa, podle Štědré bezezbytku respektuje vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj z roku 2009.

Wi-fi lavička před časem vyvolala spor, zda stojí na takzvané vodicí linii pro nevidomé, nebo odvodňovacích žlábcích.

Právě tu lavička za zhruba devadesát tisíc korun porušovala. Ve vzdálenosti osmdesáti centimetrů od osy vodicí linie totiž nesmí stát žádná překážka, což v červnu, kdy sem město „wi-fi posezení“ umístilo, splněno nebylo.

Upozornil na to Petr Bradáč, který se v olomouckém Tyflocentru věnuje odstraňování bariér pro nevidomé.

„Z hlediska této vyhlášky tam ta lavička nemá co dělat. Nebezpečné to není, ale do vodicí linie se žádné předměty neosazují. Z tohoto pohledu je to nevhodně umístěná lavička. Neměla by tam vůbec být,“ řekl tehdy MF DNES.

Umístění lavičky bylo podle odborníka na hranici bezpečnosti

Podobně to viděl František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér z pražské centrály Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Ten také zmínil ministerskou vyhlášku a vzdálenost 80 centimetrů, ve které nesmí být u umělé vodicí linie žádná překážka.

„Z těchto důvodů neodpovídá platné legislativě. I z vlastního pohybu osob nevidomých a slabozrakých není toto vhodné řešení. Lze říci, že je i na hranici bezpečnosti samostatného a bezpečného pohybu těchto osob,“ uvedl Brašna k multifunkční lavičce.

Podívejte se, kde lavička původně stála

VIDEO: Lavičku s wi-fi město postavilo do cesty nevidomým Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na hlasy odborníků původně město reagovalo tak, že sporné umístění lavičky hájilo. Dlažba pod ní měla podle úřadu jinou funkci.

„Není to vodicí linie pro nevidomé, jsou to odvodňovací žlábky. Vše jsme při umístění lavičky zvažovali a zabývali jsme se tím,“ podotkl Bohuslav Kolovratník z oddělení dopravních opatření a mobiliáře.

Město do ulic umístilo celkem tři wi-fi lavičky. Zbývající dvě slouží u altánu ve Smetanových sadech a poblíž autobusové zastávky na třídě Svobody.