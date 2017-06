Jsou žlábky na vodu, nebo pro nevidomé? Umístění lavičky vyvolalo spor

MF DNES proto požádala o posouzení situace dva experty. Oba se nezávisle na sobě na základě zaslaných fotografií shodli, že nová lavička skutečně stojí na umělé vodicí linii.

„Nebezpečné to není, ale do vodicí linie se žádné předměty neosazují. Z tohoto pohledu je to nevhodně umístěná lavička. Neměla by tam vůbec být,“ hodnotí Petr Bradáč z olomouckého Tyflocentra, kde se věnuje právě odstraňování bariér.

Upozorňuje, že nová wi-fi lavička je i v rozporu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj z roku 2009. Ta určuje, že ve vzdálenosti 80 centimetrů od osy vodicí linie nesmí stát žádná překážka.

„Z hlediska této vyhlášky tam ta lavička nemá co dělat,“ říká Bradáč.

Funkci vodicí linie popisuje tak, že nevidomý při chůzi přejíždí přes žlábky slepeckou holí a díky tomu neuhne na rozsáhlejším vydlážděném prostranství ze svého směru.

„Supluje to klasickou přirozenou vodicí linii, jako je například zeď domu či zvýšený obrubník,“ srovnává odborník.

Jde o odvodňovací žlábky, stojí si za svým magistrát

Olomoucký magistrát s ním ale nesouhlasí. Argumentuje, že dlažba pod lavičkou v Rožňavské ulici má jinou funkci.

„Není to vodicí linie pro nevidomé, jsou to odvodňovací žlábky. Vše jsme při umístění lavičky zvažovali a zabývali jsme se tím,“ podotýká Bohuslav Kolovratník z oddělení dopravních opatření a mobiliáře.

Na Bradáčovu stranu se však přiklání František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér z pražské centrály Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. I on zmiňuje ministerskou vyhlášku a vzdálenost 80 centimetrů, ve které nesmí být u umělé vodicí linie žádná překážka.

„Z těchto důvodů neodpovídá platné legislativě. I z vlastního pohybu osob nevidomých a slabozrakých není toto vhodné řešení. Lze říci, že je i na hranici bezpečnosti samostatného a bezpečného pohybu těchto osob,“ uvádí Brašna k multifunkční lavičce.

Lavičky šíří wi-fi a dokážou i nabíjet, pohání je solární energie

Ty jsou v Olomouci celkem tři, zbylé dvě jsou u altánu ve Smetanových sadech a poblíž autobusové zastávky na třídě Svobody. Pro obyvatele i návštěvníky města jsou zpestřením i pomocníkem, pořizovací cena se pohybuje na úrovni 90 tisíc korun.

Signál wi-fi šíří až do vzdálenosti kolem čtyř metrů a dokážou telefony i nabíjet. Energii, kterou využívají také k nočnímu svícení, získávají ze slunce přes solární panely kryté speciální deskou ze šestimilimetrového plexiskla.

„Sedák lavičky ochladí ventilátory, poháněné solární energií, na teplotu okolo 25 stupňů. Takže obavy z rozpálené plochy pro sezení nejsou na místě,“ dodává Kolovratník. Bez slunce pak lavičky dokážou díky bateriím sloužit ještě zhruba pět dní.