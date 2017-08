Lidé se bojí dalšího „Mačkalova“, proti developerovi podali 139 odvolání

O budoucnost pozemku u řeky se v olomoucké čtvrti Lazce bojuje už zhruba deset let. Dřív se tu hrával fotbal, dnes pod stromy u zarostlého hřiště chodí pejskaři, kolem vede cyklostezka a místní plánují udělat z nábřeží místo pro odpočinek. Developeři ale mají jinou představu.

Na své parcele u Demlovy ulice chtějí viladomy, část Olomoučanů je proti. Stavebníci už získali územní rozhodnutí, místní zareagovali sepsáním desítek odvolání. Podnikatelé jejich výhrady odmítají, zaštiťují se normami a územním plánem.

Stavět se na Lazcích mohlo už za první republiky

Se začátkem stavby investoři počítají příští rok. Vybudují čtyři viladomy a nábřežní dům rozdělený na dva bloky. Pro místní jde o velké aktuální téma, na příští úterý je dokonce svolaná mimořádná schůze komise městské části (KMČ). Její členové se již dříve shodli, že by pozemek měl sloužit k rekreaci.

Teď místní za své představy bojují proti společnosti Zelené zahrady. Developeři chtějí u řeky podle předsedy tamní KMČ Radima Schuberta celkem 94 bytů, 74 garáží a 29 parkovacích míst.

„Na Lazcích jsou lidé, kteří jsou proti, aby se tady vůbec něco budovalo. Další si racionálně uvědomují, že územní plán umožňuje společnosti stavět,“ říká Schubert.

Už za první republiky přitom existovaly úvahy, že by se právě sem rozšířila vilová čtvrť.

Lazečtí jsou přesvědčeni, že investor chce pozemek využít v maximální míře, kterou umožňují předpisy.

„V aktuální podobě to na Lazcích nevítá nikdo. Viladomy mají stát velice blízko řeky. Stavby směrem dál od řeky na někdejším škvárovém hřišti už by části místních tolik nevadily. Jde jim o bezprostřední okolí řeky,“ upřesňuje Schubert. Lidé se také bojí, že v jejich čtvrti přibude aut.

S odkazem na přezdívku hustě zastavěného socialistického sídliště v olomoucké části Povel mluví o riziku vzniku dalšího „Mačkalova“.

Parkovacích míst postavíme víc, než udává norma, říká investor

Nespokojenost místní dali najevo poprvé už před zhruba deseti lety, kdy vystoupili proti chystané změně územního plánu. Neuspěli, na parcelu tak dnes mohou vjet stavební stroje.

Developeři s argumenty odpůrců nesouhlasí. Odmítají, že domy rýsovali tak, aby parcelu využili co to jen jde. „Zástavbu jsme rozvolnili například tím, že jsme v části pozemku umístili rodinné domy. Návrh počítá s tím, že se menší byty budou slučovat. Jejich výsledný počet by se tak měl pohybovat okolo osmdesáti. Jsou navíc rozmístěny v menších domech, nikoli ve velkých blocích,“ zdůrazňuje architekt Jaroslav Neischl, jednatel společnosti Zelené zahrady.

Ohledně dopravy upozorňuje, že parkovacích míst firma na Lazcích vybuduje nakonec víc, než předepisuje norma.

„Demlovu ulici rozšíříme, přidáme parkovací stání a chodníky. Objem dopravy jsme nechávali odborně posuzovat, z hlediska norem je s velkou rezervou splněn. Lokalita je nyní velmi zklidněná a výstavbou k navýšení dopravy dojde. Ale představa, že tu budou rušné ulice s řadami aut, není reálná,“ doplňuje podnikatel. Věří, že této části Lazců i s viladomy zůstane rekreační ráz.

Developeři už získali důležité územní rozhodnutí. Lidé proti němu poslali 139 odvolání. Vše řeší krajský úřad. „Buď rozhodnutí stavebního úřadu potvrdí, nebo zruší a vrátí k novému projednání, pokud zjistí nějakou nezákonnost,“ uvádí mluvčí magistrátu Radka Štědrá.