Olomouc po letech opraví zimní stadion, v malé hale bude veřejné bruslení

Samotný „zimák“ Olomouc vlastní od roku 2004. Na první pohled je jasné, že potřebuje velkou modernizaci. Dlouholetou překážkou byly právě pozemky, chladicí zařízení a další majetek v jeho bezprostředním okolí, které nepatřil městu, ale společnosti Hokejová hala. Už několik radničních koalic se ho pokoušelo získat, vždy bez úspěchu.

Letos v únoru ale firma radnici vše sama nabídla. Jednání začala naplno, kupní smlouvu projedná a pravděpodobně i schválí již zářijové zastupitelstvo. Jeho členové budou mít v pondělí 11. září na stole ve spojitosti se zimním stadionem také návrh oprav.

Takzvaná malá hala vedle olomouckého zimního stadionu, v zadní části pak strojovna s chlazením.

V minulosti se objevilo několik plánů velké modernizace zimní arény, nikdy se však nenaplnily. Tentokrát bude město skromnější.

„Určitě je to otázka střechy zimního stadionu. Není sice v úplně tragickém, ale ani v dobrém stavu,“ přibližuje olomoucký primátor Antonín Staněk.

Za hlavní krok označuje spuštění takzvané malé haly, která spolu se strojovnou na chlazení stojí vedle zimního stadionu.

„Malou halu budeme také vlastnit a velice rádi bychom s ní něco udělali. Možná budeme muset posílit chladicí zařízení, ale chtěli bychom ji zprovoznit například pro veřejné bruslení,“ říká primátor.

Na větší plány už nebude mít podle něj současné vedení města čas. Klíčové pozemky a zařízení získá příští rok na jaře, za několik měsíců poté – na podzim – se bude volit nové vedení města.

Zásadní roli hrají i peníze. Jen samotné okolí zimního stadionu vyjde městskou pokladnu na zhruba 81 milionů.

„Je to nemalá suma a my jsme řekli, že nechceme město zadlužovat. Tyto peníze jsme schopni dát, aniž bychom omezili jiné investice. Na ty to nebude mít vliv,“ zdůrazňuje primátor.

Vyzdvihuje, že po nákupu pozemků nebude opravám už nic bránit. „Navíc díky tomu, že zde bude všechno v našem majetku, můžeme zcela určitě žádat o dotace. Pro zimní stadion se otevírá obrovská šance,“ dodává Staněk.