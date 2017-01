Kraj najal exhejtmana, za předání úřadu nástupci bere 45 tisíc měsíčně

Končící hejtmani mají ze zákona nárok na odměnu ve výši tří platů, v případě Rozbořila jde o zhruba 290 tisíc. Dalších více než 120 tisíc navíc za předání agendy mu přijde přiměřené.

„Myslím, že to je silně adekvátní. Vzhledem k tomu, že jsem měl na sobě tři resorty, je to tím umocněno. Takový je úzus. To, co je ze zákona, je ze zákona a toto je dohoda,“ říká Rozbořil.

Bonus z krajské pokladny mu exšéfové okolních regionů mohou jen závidět. Kromě zákonné odměny nedostanou nic. Dohody či smlouvy o předání funkce se tu nepodepisují.

„Nic takového neexistuje. Ani u hejtmana, ani u náměstků. Je to jako u normálního pracovního poměru. Jeden odejde, druhý práci přebírá,“ popisuje mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Olomoucký postup nepraktikují ani ve Zlínském kraji. „Odcházející hejtman a téměř většina náměstků veřejně nabídla novému vedení, že pokud budou cokoli potřebovat, mohou se na ně kdykoli obrátit,“ přibližuje mluvčí tamního hejtmanství Renata Janečková.

Peníze za předání funkce brali i politici KSČM, ODS či KDU-ČSL

S placeným předáváním funkce skončí exhejtman Rozbořil 31. ledna. Současně vylučuje, že by poté pro hejtmana Koštu pracoval jako poradce.

„Nebudu. Koncem ledna pro mě politika končí,“ dodává Rozbořil. O obhajobu křesla v čele kraje ve volbách neusiloval. Kvůli obvinění z podplácení v kauze Vidkun na kandidátce nebyl (více najdete zde). Vinu od začátku odmítá, členem ČSSD zůstal.

Kromě Rozbořila bral z předcházejícího vedení kraje 45 tisíc měsíčně vloni v listopadu a prosinci komunistický exnáměstek Michal Symerský.

„Odměna mu byla vyplacena za splněný pracovní úkol,“ uvádí mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová.

Až čtvrt roku 45 tisíc měsíčně je podle zjištění MF DNES již od roku 2008 v Olomouckém kraji standardní taxa, za kterou někteří politici předávají na hejtmanství agendu nástupcům. Kromě několika exnáměstků z toho profitoval i dřívější hejtman Martin Tesařík z ČSSD, jehož si v roce 2012 „najal“ tehdy nastupující hejtman Jiří Rozbořil.

Kromě Tesaříka pak měli s krajem placené dohody uzavřené na dva až tři měsíce také odcházející náměstci Pavel Horák (KDU-ČSL), Ivan Kosatík (ODS) a Pavel Sekanina (ODS). V roce 2008 šlo zase o exnáměstkyni Jitku Chalánkovou (tehdy KDU-ČSL, dnes TOP 09) a bývalého náměstka Petra Poláška (ODS).

Slušností je předat funkci bezplatně, zní z opozice

Nový hejtman Oto Košta z hnutí ANO na krajské „zvyklosti“ plynule navázal. S jeho předchůdcem ho spojuje dlouholeté přátelství, odmítá však, že by to při předávání funkce sehrálo roli.

„Je to jedině na základě odbornosti, pracovních schopností a výkonnosti,“ vypočítává hejtman.

Podle opozičního krajského zastupitele a starosty obce Dolní Studénky Radima Sršně (STAN) ukazují zjištění MF DNES, že zadluženému Olomouckému kraji unikají další peníze.

„Určitě by to takto fungovat nemělo. Nepamatuji se, že by nějaký starosta platil svému předchůdci za předávání funkce. Je slušností každého předat ji standardně bez jakéhokoli pracovního poměru,“ srovnává Sršeň.

Koštova spolupráce s bývalým hejtmanem navíc podráždila některé členy jeho hnutí ANO. Oproti předcházejícím letům jde totiž o specifickou situaci. A to kvůli Rozbořilově obvinění z podplácení v kauze Vidkun a také faktu, že se ANO obecně v předvolebních kampaních vymezovalo vůči předcházejícím politickým garniturám.

„Dost lidí to zaskočilo a nesouhlasí. Myslím, že podstatná část neví, že tu takový systém fungoval už dříve. Ale není přece nutné tento zvyk držet. Nový hejtman navíc může spolupracovat s kýmkoli, kdo se ve vedení kraje vyzná. Je to jeho osobní rozhodnutí,“ přibližuje pod podmínkou anonymity jeden z babišovců.

Košta: Mám právo na svůj názor tak jako každý

Olomoucký oblastní předseda ANO Milan Feranec volí mírnější tón. Respektuje, že jde na kraji o „obvyklou praxi“.

„Ovšem můj názor je, že ji do budoucna nepovažuji za vhodnou,“ podotýká Feranec. Podle svých slov uznává, že nynější předávání agendy potrvá nezbytně dlouhou dobu. „Určitě nepředpokládám, že by ta spolupráce měla pokračovat,“ dodává.

Sám Hejtman argumentuje, že pokud má někdo za to, že jde o politicky ne úplně šťastný krok, je to jeho svobodný názor. „Má na něj v demokratické společnosti plné právo, podobně jako já na svůj,“ reaguje.

Vliv odstaveného hejtmana se nelíbí ani v ČSSD

Podle informací z okolí krajských špiček sociální demokracie přitom nepanuje ani v ČSSD velké nadšení z Rozbořilova současného angažmá.

„Samozřejmě to zde téma je. Řadě lidí se vůbec nezamlouvá, že nový hejtman se místo s oficiálním vedením koaličního partnera radí s Jiřím Rozbořilem, jehož vliv uvnitř ČSSD logicky už není takový jako dříve. Vadí jim, že by nyní mohl díky osobnímu i pracovnímu vztahu s hejtmanem třeba ovlivňovat některá rozhodnutí, k čemuž přitom nemá z pohledu ČSSD - a de facto ani od voličů - žádný mandát,“ uvedl zdroj MF DNES.

Krajský předseda sociální demokracie a současně náměstek hejtmana Jiří Zemánek Koštovo rozhodnutí podle svých slov respektuje.

„Nevidím v tom žádný problém. Bereme to jako běžnou věc, že exhejtman po omezenou dobu předává funkci,“ hodnotí Zemánek. Jde podle něj o krajské specifikum, které se osvědčilo.

„Nový hejtman tak rychleji vběhne do funkce. A exhejtman má motivaci, než se vrhne do nové práce, pomoci mu najít jeho pozici,“ říká.