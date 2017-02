ANO zvažuje odvolání svého olomouckého hejtmana. Není to aktuální, říká on

Zjištění MF DNES ukazují, že se o výměně hejtmana mluvilo před několika dny na krajském předsednictvu Babišova hnutí. Odtud se vše šíří dál.

„Jako oblastní předsednictvo jsme byli informováni z krajského předsednictva, že v tomto smyslu bylo přijato usnesení. Jaké budou další kroky, to je na vzájemné dohodě krajských orgánů s panem hejtmanem. Tento postup nechci nijak komentovat,“ říká Miroslav Žbánek, předseda olomoucké organizace hnutí ANO.

Informaci, že se lidé z Babišova hnutí budou snažit Koštu vyměnit, potvrzuje zdroj MF DNES, jenž má blízko k vedení ANO.

„Bavili jsme se o těch věcech. Bude se to řešit na zastupitelstvu,“ uvádí pod podmínkou anonymity. Na řádném jednání se zastupitelé sejdou nejdříve 27. února. Zpráva o Koštově výměně se začátkem týdne objevila už i mezi politiky jedné z koaličních stran, s nimiž ANO kraji vládne.

Koštovi škodí přátelství s předchozím hejtmanem Rozbořilem

Jako důvod, proč se chce hnutí Košty zbavit, označil zdroj MF DNES hejtmanovy vztahy s předcházejícím vedením kraje.

„Jsou mnohem bližší, než jsme si mysleli. A ochota je přerušit je zase výrazně menší,“ přibližuje.

V případě Košty by tak mohlo jít hlavně o jeho dlouholeté přátelství s bývalým hejtmanem Jiřím Rozbořilem z ČSSD. Ten funkci kvůli obvinění v kauze Vidkun neobhajoval, na hejtmanství však působil ještě počátkem tohoto týdne. Koštův úřad si ho totiž do konce ledna najal na předávání agendy.

Kromě ze zákona daného „odchodného“ tak Rozbořil čtvrt roku dostával dalších 45 tisíc měsíčně. Košta již dříve odmítl, že by při tom jejich přátelství hrálo roli. Dohodou s předcházejícím hejtmanem navázal na krajské „zvyklosti“. Zjištění MF DNES ukázala, že placené předávání agendy fungovalo mezi některými politiky na hejtmanství od roku 2008 (více čtěte zde).

Možné odvolání politici nepopřeli

Košta v úterý nechtěl informace o možném konci ve funkci komentovat. „To, na co se mě ptáte, není na programu dne,“ uvedl.

Stručný byl i první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Toto téma není nyní aktuální,“ napsal v SMS.

A podobné vyjádření zaznělo od poslance a krajského předsedy. „Momentálně to není na pořadu dne,“ podotkl Ladislav Okleštěk.

Právě o něm přitom dva zdroje mluví jako o Koštově nástupci. Pokud by se Okleštěk stal hejtmanem a teoreticky se vzdal poslaneckého mandátu, nastoupil by do Sněmovny z pozice náhradníka oblastní předseda ANO Milan Feranec. Ani on se ale ke změnám na hejtmanství nechtěl vyjádřit.

„Bez komentáře,“ odvětil.