Lékař sedí u joysticku, operuje robot. I tak vypadá gynekologický pokrok

„Přes 95 procent operací provádíme minimálně invazivně, tedy bez řezu na břiše,“ potvrzuje Marek Vaca, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šternberk, kde jsou lékaři vybaveni nejen moderními laparoskopy, ale i hysteroskopickou technikou.

Na rozdíl od laparoskopů, které se zavádějí přes malý řez do dutiny břišní, hysteroskopy umožňují dostat se šetrně i do dělohy. Zavádějí se totiž vaginálně přes čípek, a to s jeho minimálním roztažením.

Ještě větší sci-fi se odehrává na operačních sálech olomoucké fakultní nemocnice. Už od roku 2009 tady mají i gynekologové k dispozici robota. Lékaři už nestojí u operačního stolu, ale nástroje ovládají prostřednictvím joysticků. Ve většině případů s robotem odstraňují nádory dělohy a děložního čípku, tyto operace totiž hradí pojišťovny.

Výhodou robota je, že jeho ramena se – na rozdíl od ruky lékaře – netřesou. V případě obézních pacientek navíc robot dokáže nadzvednout stěnu dutiny břišní a zajistit tak operatérům dostatek prostoru bez „nafukování“ pacientky pomocí oxidu uhličitého. Plyn se používá u laparoskopie, zvyšuje ale nitrobřišní tlak a ženám se v narkóze hůře dýchá.

Stejně jako u laparoskopie, i při robotické operaci se lékař dostává do těla přes malé otvory, které pak bolí méně, navíc se po operaci lépe i rychleji hojí.

„Hojení velké jizvy je delší a bolestivější. U mladých žen je to otázka kosmetiky, u starších, které jsou navíc diabetičky, hrozí, že se rána bude rozpadat, hojit s infekcí a výsledkem bude rozestouplá jizva,“ vysvětlil přednosta olomoucké gynekologicko-porodnické kliniky Radovan Pilka.

Při některých zákrocích stále klasickou operaci nahradit nelze

Přesto není klasickým operacím v gynekologii konec. Robot ani laparoskopie se nedají využít například u rakoviny vaječníku.

„To je onemocnění, které postihuje celou dutinu břišní a dostává se v malých ohniscích do nejrůznějších záhybů. Když musíme revidovat střevní kličky, z malých vpichů je to prakticky nereálné,“ objasnil profesor Pilka.

Pokud jde o „strašáka“ rakovinu, stejně jako v jiných oborech i v gynekologii narůstá množství zhoubných nádorů – i když ne tak dramaticky. Nejčastějším je u žen karcinom prsu, stoupá také počet zhoubných nádorů dělohy a děložního čípku.

„Na vině je mimo genetické zátěže nezdravý životní styl, alkohol, kouření, nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky a s tím související obezita. V případě karcinomu děložního čípku je to především HPV infekce,“ uvedl primář šternberské porodnice Vaca.

Dobrou zprávou je, že především rakovina dělohy je dobře léčitelná. „Bohužel stále se najdou ženy, které třeba i 30 let nebyly na gynekologii a potom přijdou ve stadiu, kdy je již pozdě. To je velká škoda, protože rakovinu čípku či sliznice děložní lze zachytit včas,“ posteskl si Harald Čadílek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šumperk.

Lékař: Antikoncepce snižuje riziko rakoviny dělohy a vaječníků

Proti rakovině děložního čípku se lze nechat očkovat. Třináctiletým dívkám vakcínu dokonce hradí stát. Řadu žen a matek dcer ale odrazují zvěsti o ochrnutí, chronických bolestech končetin a dalších komplikacích, které se v souvislosti s očkováním šíří po internetu. Lékaři argumentují, že o žádných závažných vedlejších účincích nevědí.

„Ve velkých studiích bylo prokázáno pouze zarudnutí v místě vpichu,“ poznamenal přednosta Pilka. Populace třináctiletých, která má očkování zdarma – ale ne povinně – je podle něj „proočkovaná“ asi ze 65 %. U ostatních je to podstatně méně, zhruba 10 až 15 procent.

Rakovina, jejíž výskyt začíná klesat, se týká vaječníků. Přednosta Pilka to přičítá pozitivnímu efektu hormonální antikoncepce. Zda tomu tak bude i nadále, je otázkou, protože české ženy přestávají chemické preparáty proti početí užívat.

Potvrzují to údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zatímco ještě v roce 2007 dodali výrobci na český trh 3,54 milionu balení antikoncepce, v roce 2016 už to bylo o víc než milion méně. Profesor Pilka je přesvědčený, že ženy, které „hormony“ neberou, dělají chybu.

„Hormonální antikoncepce užívaná deset let sníží riziko onemocnění rakovinou dělohy o polovinu – a totéž platí pro riziko onemocnění rakovinou vaječníků. Benefit je naprosto prokazatelný,“ uvedl.