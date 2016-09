Opozice položila vedení Držovic. Deset let po odtržení od Prostějova

Své mandáty složili zastupitelé Jaroslav Studený zvolený za ODS, Lubomír Hrazdil a Jakub Martinek za nezávislé a jejich náhradníci.

„Tato skutečnost se oznamuje krajskému úřadu. Čím dříve se to udělá, tím dříve se vyhlásí nové volby,“ vysvětlil Vlastimil Bořuta z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra. Nové volby by tak v Držovicích měly být do tří měsíců.

Podle bývalého zastupitele Držovic Studeného byla důvodem rezignace nespokojenost obyvatel.

„V Držovicích byly uspořádány dvě besedy, kterých se zastupitelé měli účastnit, ale přišla jen část. Lidé jsou nespokojení s vedením obce. Byli jsme vyzváni k rezignaci a vyslyšeli jsme hlas lidu, aby se v Držovicích začalo něco měnit k lepšímu,“ sdělil Studený.

Konkrétně místní tvrdí, že obec za deset let nikdy nežádala o žádné dotace. Stěžují si, že vedení nekomunikuje s obyvateli, zastupitelstva začínají v devět nebo ve dvě odpoledne, takže se na ně lidé nemohou dostavit, protože jsou v práci.

„Starostka má rozpočtové opatření ve výši 10 milionů korun, což je pomalu celý rozpočet obce,“ dodal Studený.

Vedení obce s kritikou nesouhlasí, prý jde jen o vládnutí

Starostka Kolečkářová kritiku odmítá. „Tento spor už je pouze o tom, aby tady druhá strana vládla. Už dvakrát prohrála volby, a tak to teď chtějí zkusit tímto způsobem. Zmrazí tak ovšem chod obce na několik měsíců. Nejhorší je, že používají lži, polopravdy a mystifikace,“ prohlásila Kolečkářová.

V nejbližších dnech proto hodlá sestavit písemné prohlášení, ve kterém by obyvatelům vysvětlila svůj názor na kritiku opozice.

„Všechny výtky vyvrátím. Zrovna jsme absolvovali audit. Ve všech oblastech, jako je hospodaření, veřejné zakázky a další, jsme dostali nejlepší známku,“ argumentuje Kolečkářová, která se v mimořádných volbách chce opět ucházet o hlasy voličů.

Do voleb půjde i opozice. „Chceme přece něco změnit. Odtržení od Prostějova bylo v pořádku, byl jsem u toho, akorát že potom to nabralo úplně jiný směr, než jsme chtěli. Za deset let se nic neudělalo,“ tvrdí Studený.

Ze zanedbaného obvodu sebevědomá obec

V minulosti byly Držovice poměrně zanedbaná okrajová část Prostějova s rozbitými silnicemi a chodníky, oprýskanou hasičskou zbrojnicí a s veřejným osvětlením v havarijním stavu. Město Prostějov tam dokonce vystěhovalo nepřizpůsobivé romské rodiny ze zrušené kolonie od svaté Anny.

Stačilo pár let samostatnosti a Držovice se proměnily v rozvíjející se a sebevědomou obec. Je to vidět na první pohled.

Místní radnice investuje každoročně kolem pěti milionů korun, opravila silnice, chodníky, vybudovala parčík, kde lidé mohou odpočívat, má hřiště pro děti, opravené historické památky, školku i hasičskou zbrojnici. Počet společenských akcí, na které do Držovic přijíždějí stovky lidí, je okolo pětadvaceti za rok.

Po letech sporů se Držovicím podařilo konečně upravit i vztahy s Prostějovem, s kterým se obec domluvila na finančním vyrovnání. Necelé tři miliony korun použila na opravu školy. „Vznikl zde tím pádem obecní dům se sálem, kde se mohou pořádat různé akce nebo plesy. Můžeme začít dělat nové věci. Doteď jsme se pod střechou scházet nemohli,“ podotkla Kolečkářová.