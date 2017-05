Dokončení oprav silnice přes Červenohorské sedlo posílá řidiče na objížďky

„Největším úkolem bude položit finální asfaltovou vrstvu silnice. Dále pak zbývají ještě dokončovací práce, mimo jiné jde třeba o nanesení vodovorovného dopravního značení, osazení dopravních značek a úpravy vegetace u cesty,“ nastínil ředitel olomoucké krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Uzavírka úseku mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem má trvat do pátku 9. června. Podle původních plánů měla nynější finální fáze opravy trvat od poloviny dubna do druhé poloviny května, nakonec ale bylo nutné termín posunout.

Mapa jižní části silnice přes Červenohorské sedlo, jejíž špatný stav si vyžádal rozsáhlou rekonstrukci včetně rozšíření některých zatáček a dobudování úseků pro předjíždění.

„Dostali jsme se do konfliktu s uzavírkou na jedné z objízdných tras, kde Správa železniční dopravní cesty opravovala přejezdy a podala svou žádost dřív. Ale v podstatě nám to asi i pomohlo, protože v tom původním termínu by asi bylo hodně těžké dodržet termín kvůli počasí,“ shrnul Smolka.

Pro auta do 3,9 metru výšky vede objížďka přes Bratrušov, Kopřivnou, Hanušovice, Jindřichov, Brannou, Ostružnou, Ramzovou a Lipovou-lázně. Vyšší vozy, především kamiony, pak pojedou ve směru od Jeseníku z Bělé pod Pradědem přes Vidly, Vrbno pod Pradědem, Bruntál, Rýmařov, Sobotín, Petrov do Rapotína, kde se napojí na silnici I/44 na Šumperk.

Zda dopravní komplikace za měsíc nadobro skončí není jisté. „Po dokončení prací budeme dílo přejímat a součástí bude důkladná kontrola kvality. Nepřejeme si žádné komplikace, ale pokud bychom narazili na vady, tak budeme na základě smlouvy žádat jejich nápravu a pokud by byly vážnějšího charakteru, nebylo by možné silnici uvést do provozu,“ popsal Smolka.

Stavbu protáhly zimní přestávky kvůli turistům

Silnice první třídy přes Červenohorské sedlo je jednou ze dvou spojnic vnitrozemí Olomouckého kraje s Jeseníky, severní částí kraje i Polskem. Pro těžkou kamionovou dopravu je dokonce jedinou spojnicí, protože přes Ramzovské sedlo těžká doprava nesmí.

Trasa je rovněž jedinou přístupovou silnicí do jednoho z největších turistických středisek v Jeseníkách. Právě proto byla rekonstrukce rozdělená na dvě etapy.

V letech 2006 až 2008 se dočkala rekonstrukce část z jesenické strany od Bělé pod Pradědem, od podzimu 2014 začala rekonstrukce šumperské poloviny. Vždy přes zimu, od poloviny listopadu do poloviny dubna následujícího roku, musely práce nuceně stát, aby bylo možné silnici otevřít pro turisty mířící do zimních středisek.

Dělníci kromě opravy povrchu vozovky rozšířili některé zatáčky a vybudovali úseky pro předjíždění, aby se zlepšila průjezdnost silnice. V zimních měsících ji totiž často blokují kamiony, které v prudkém stoupání uváznou. Původně odhadovanou cenu 450 milionů korun bez DPH nakonec výběrové řízení snížilo na 249 milionů. Vítězem se stalo sdružení firem Metrostav a Kareta.