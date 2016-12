Otužilci v přerovské Bečvě vzdali hold Františku Venclovskému

Teplota vzduchu se poslední den roku 2016 v Přerově pohybovala zhruba čtyři stupně pod bodem mrazu a voda měla nula stupňů, takže hasiči a potápěči museli z hladiny Bečvy nejprve odstranit ledový příkrov, aby plavci mohli udělat několik temp a uprostřed řeky si tradičně zatančit a zadovádět.



Letošní počasí bylo vůči otužilcům méně přívětivé než v předchozích ročnících. I tak se jich do Přerova sjely z Moravy zhruba tři desítky. Před vstupem do vody si otužilci tradičně připili šampaňským a následně poslali po vodě věneček karafiátů jako vzpomínku na Venclovského. „Letos uplynulo 45 let, co František Venclovský přeplaval kanál La Manche, a také 13. prosince uplynulo 20 let, kdy nás opustil,“ řekl pořadatel akce Bohuslav Přidal.

Přerov v sobotu zahalila hustá mlha, takže diváci tentokrát nestáli na vzdálenější lávce, která se krátce po poledni ztrácela v bílé tmě. „Škoda, že už tady není vrtulníková základna. Mohla přiletět helikoptéra a mlhu trošku rozvířit,“ vtipkoval jeden z otužilců.

Otužilci pojímají každoroční akci především jako pobavení pro diváky. Do řeky Bečvy se vrhli například v kostýmech Julia Caesara, zlaté rybky, lidojedů či mořské panny. Mezi účastníky byla i veselá úřednice, která s sebou do ledové vody vzala šanon s výsledky kontrol zaměřených na EET, kotle a kouření v restauracích. „Dočetla jsem se na internetu, co nás příští rok čeká,“ odpověděla žena na dotaz, proč zvolila masku úřednice. Šanon pro jistotu vybavila plovákem, aby výsledky kontrol neskončily na dně Bečvy.

Podmínky pro otužilce jsou každý rok jiné. Před rokem borce čekala zamrzlá Bečva, prostor k jejich plavbě a tanečkům jim zajistili potápěči a hasiči. Pokud řeka není zmrzlá, plavou otužilci před očima diváků zhruba na půlkilometrovém úseku.

František Venclovský se do dějin československého sportu i do kroniky Přerova zapsal mnoha výkony. Kanál La Manche překonal jako první Čechoslovák 30. července 1971. Často trénoval v Bečvě nebo na přerovském přírodním koupališti laguna. V roce 1981 přeplaval ve třístupňové vodě Dunaj, což bylo hodnoceno jako evropský plavecký výkon. O osm let později společně s Janem Novákem překonali sedmistupňovou sibiřskou řeku Angaru, a zajistili si tak světový rekord. O rok později se opět ve dvojici stali prvními lidmi na světě, kteří přeplavali jezero Bajkal.