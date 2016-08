Kus zdi olomouckého domu se zřítil kvůli opravě střechy, zní závěr statika

Při středečním pádu kusu zdi skončila menší část sutin na chodníku před domem, většina pak na půdě. Zabezpečení domu poté řídil jako expert olomoucký statik Michal Janík. Teď už může odpovědět i na otázku, proč se masa cihel zřítila.

„Domnívám se, že to bylo aktuální stavební činností. Přesněji, postupem prací na stavbě,“ označuje padesátiletý statik pro MF DNES hlavní důvod pádu falešné štítové zdi. Na zhruba dvě stě let starém domě v Pekařské ulici se opravovala střecha a dělníci podle Janíka měnili krovy.

„Domnívám se, že příčinou bylo odstranění krovu a odstranění prvků zabezpečujících stabilitu štítu,“ upřesňuje Janík. Obecně podobné ozdobné zdi na vrcholcích starých domů drží ocelová táhla. Tyto laicky řečeno tyče je propojují s dalšími částmi střechy.

Na domě pracovala stavební firma Luběník. Ta případ nekomentuje. „Já se k tomu opravdu nebudu vyjadřovat, nezlobte se,“ ukončil telefonát majitel společnosti Jiří Luběník.

Definitivní určení toho, kde přesně se stala chyba a kdo konkrétně je za ni případně zodpovědný, však přinese až výsledek policejního vyšetřování. Janík bude policii předávat výsledky svého znaleckého zkoumání. Policisté se pádu zdi věnují kvůli podezření z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti.

„Dosud neznámému pachateli v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let,“ přibližuje policejní mluvčí Marie Štrbáková.

Otřesy od tramvají i stav domu statik vylučuje

Frekventovanou Pekařskou ulicí vede tramvajová trať. Po incidentu se tak objevily úvahy, že za pád mohou otřesy od projíždějících souprav. Janík nesouhlasí. Jako možnou hlavní příčinu vyloučil i stav samotné zdi.

„Nebylo to ani špatným stavem objektu, nebo, jak se spekulovalo, od rázů tramvají,“ říká.

Podívejte se, jak to vypadalo v ulici i uvnitř domu po zřícení zdi

VIDEO: V centru Olomouce se opět zřítila část zdi domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Potvrzuje tak slova Miroslava Bazgera, majitele bytu v nejvyšší patře domu. Žil tu od dětství, v poslední době pečlivě zrekonstruovaný byt pronajímal.

„Na střeše jsem byl mnohokrát. Ten štít byl masivní, neporušený, nebylo potřeba do něj zasahovat. Vyměnila se v něm pouze falešná okénka, která byla zničená postupem času. Tak jsem ten štít třicet let znal,“ popsal pro MF DNES dvaatřicetiletý Bazger.

Současně upozornil, že při rekonstrukci domu nebyla hlavní obnova fasády, jak by se při pohledu z ulice mohlo zdát, ale právě nová střecha.

„Když už se na ní pracovalo, z ekonomických důvodů jsme udělali i fasádu, také potřebovala obnovu,“ vysvětlil Bazger. Střecha se podle něj průběžně opravovala co dva roky. Nynější rekonstrukci plánovali obyvatelé domu několik let (více čtěte zde).

Dům zřejmě celkově zachránil starý trámový strop

Právě Bazgerův byt ohromný náraz několika kubíků sutin zasáhl nejcitelněji. Půda a střecha leží přímo nad ním. V jednom z pokojů na Janíkův pokyn hasiči povážlivě prohnutý strop podepřeli trámy.

„Jednu místnost v bytě to ovlivnilo totálně, druhou částečně. Je tam i trochu prasklá příčka v místě styku se stropem,“ vybavuje si statik.

Dům jako celek či jeho stabilitu zřícení štítu neponičilo. Janík to dokládá tím, že se na čelní zdi neobjevily trhliny. Nenarazil na ně ani v bytě Bazgerových sousedů.

„Že by se dům nějak pohnul nebo deformoval, to tam není. Fasáda je čerstvá, takže by se to na ní projevilo. Jsou tu jen poškození od padajících cihel,“ říká Janík a připouští, že dům celkově od citelnějšího poničení zřejmě ochránil starý trámový strop, na nějž štít dopadl.

„Je trochu pružný a tím, jak povolil, utlumil náraz,“ přemítá. Kdyby tu byly například pevné betonové překlady, energie nárazu by budovou velmi pravděpodobně prostoupila dál, což by její konstrukci určitě neprospělo.