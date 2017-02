Nové pandury budou před náložemi chránit rušiče z Prostějova

Rádiové rušiče řady Star bude dodávat prostějovská společnost URC Systems.

„Pro pandury vyrobíme modulární rádiové rušiče Star Light 3, které slouží k vlastní ochraně vozidla před nástražnými a na dálku odpalovanými výbušnými systémy, s nimiž se vojáci NATO setkávají například v Iráku či Afghánistánu,“ řekl jednatel prostějovské firmy Milan Janíček. Podle něj se přitom nejedná o první podobnou zakázku.

„Výroba rušičů pro nové pandury je pokračováním dodávek pro českou armádu, neboť ta už v minulosti naše rušiče nainstalovala do pandurů, které vyslala do zahraničních misí. Pro nás je to jasná reference a signál, že se rušiče v náročných podmínkách osvědčily a že s nimi byla armáda spokojená,“ dodal Janíček s tím, že firma armádní pandury vybaví rovněž výsuvnými anténními systémy.

Prostějovská společnost vyrábí nejen speciální zařízení pro elektronický boj a rádiový průzkum, její specialisté také tyto systémy upravují na míru tak, aby co nejlépe odpovídaly plánovaným misím a bojovým úkolům.

„Máme celou řadu produktů, asi nejdůležitější jsou pro nás právě rušiče řady Star. Podílíme se i na mnoha dalších významných projektech. Například na vývoji mobilního kompletu elektronického boje pro Armádu České republiky nebo na mezinárodním projektu sítě CESMO,“ vypočítal Janíček.

Pandury bude vyrábět kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle

Prostějovský URC Systems zaměstnává na osm desítek odborníků na radiotechniku, počítačové technologie a strojírenství. Je jediným výrobcem rádiové rušicí techniky ve střední Evropě, kde tak využívá své české know-how.

Firma spolupracuje s vysokými školami i univerzitními specialisty a využívá výsledků výzkumných a vývojových projektů českých ministerstev obrany, průmyslu a obchodu i vnitra.

Pandury pro českou armádu vyrobí podnik Tatra Defence Vehicle (TDV) sídlící v Kopřivnici. Vojáci dostanou šest velitelsko-štábních strojů a 14 vozidel ve spojovací verzi. Pandury kromě zahraničních misí poslouží i v rámci integrovaného záchranného systému.

„Jedná se již o historicky druhý kontrakt na dodávku v Česku vyráběných pandurů po loňském kontraktu na dodávku těchto transportérů pro Indonésii. Celková cena kontraktu pro českou armádu je dvě miliardy korun,“ sdělil mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek. Holding sdružuje firmy z odvětví obranného i civilního průmyslu v České republice i na Slovensku.

„Více než polovina ceny vozidel je tvořena speciálním komunikačním, spojovacím, elektronickým a dalším vybavením, na němž se významně podílejí desítky českých výrobců a dodavatelů,“ dodal Čírtek.