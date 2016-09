Plumlov ztratil deset let a probouzí se příliš pomalu

Kvůli sinicím a bagrování dna byla nádrž pět let vypuštěná a znovu je zde voda od léta 2014. Na plážích a v okolí se však skoro nic nezměnilo. Cyklostezka je už řadu let pouze na papíře a asfaltka na opačném břehu má své lepší časy už dávno za sebou.

Tráva na plážích je sice posečená a stolky a lavice natřené, ale kdyby se dnešní čtyřicátník vsadil, zda mezi lodičkami v půjčovně najde tu modrou, o kterou se jako kluk se spolužáky hádal, protože byla nejrychlejší ze všech a nejméně vrzala, není vyloučeno, že by sázku vyhrál. Jako by se celá přehrada stále nedokázala opět z plných plic nadechnout.

„Tím, že přehrada měla špatnou vodu, jsme ztratili spoustu času. Ostatní jsou už o kus dál a my jsme se zhruba o deset let opozdili,“ vysvětluje starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Letošní sezona podle něj nijak slavná nebyla, což ale bylo dáno také počasím, které koupání moc nepřálo. „Nyní jdeme postupnými kroky. Přehrada se vyčistila od sinic, obnovila, připravujeme cyklostezku, a pokud se to tady oživí a začnou chodit lidé, služby se připojí,“ je přesvědčen Sušeň.

Plány na zábavní dráhu a tobogan nevyšly

Problém je v tom, že nikomu se moc nechce investovat do něčeho, kde není jisté, zda přijdou zákazníci a peníze se vrátí. Lidé jsou dnes navíc zvyklí na čisté a teplé moře nebo akvaparky s průzračnou vodou a přírodní nádrž už tolik netáhne.

„Máme nabídku od člověka, který chtěl na přehradě natáhnout nějakou zábavní dráhu, ale naráželo to na vlastnická práva. Vhodné pozemky nám bohužel nepatří. V tom byl problém,“ povzdechl si starosta.

Spokojený není ani provozovatel jedné z pláží na přehradě Miloš Láznička. „Třeba loni to vypadalo, že se lidé začali k vodě vracet, ale letos je to úplně jinak. Půlku prázdnin nebylo počasí ke koupání. Červenec byl průměrný a srpen úplně špatný. Uvažovali jsme o tom, že bychom vybudovali tobogan nebo další atrakce, ale jsme tady v nájmu a majitel nám to nepovolí. Máme proto svázané ruce a nic vlastně nemůžeme dělat. Vždyť jenom ta cyklostezka okolo přehrady se tady řeší snad už deset let,“ kroutí smutně hlavou.

Letos k návštěvnosti nepřispěla ani kvalita vody. Již od srpna hygienici na Plumlově hlásili třetí stupeň, což sice nebyla žádná katastrofa, ale lidé se mohli zaleknout. Teď je na přehradě dokonce koupání nevhodné. Ve vodě jsou opět jedovaté sinice a k tomu nadbytek chlorofylu.

Jedinou velkou investici je vidět v opraveném Hotelu Plumlov

Například provozovatel zdejšího letního kina Pavel Ošlejšek je však optimista. „Nejdůležitější je, že se lidé začínají vracet. Už nikdy to nebude takové, jak jsme byli zvyklí, že přehrada byla v obležení. Podnikatelé, kteří se zde pohybují, dělají maximum v rámci svých možností, ale každý může investovat jen to, co vydělá, a za předchozí roky, když byla voda vypuštěná, se nevydělalo skoro nic,“ řekl.

Zatím jedinou velkou investici je vidět v nově a vkusně opraveném Hotelu Plumlov z roku 1906 na severním břehu. Naproti přes vodu se zase majitel pustil do oprav legendárního a polozapomenutého hotelu Zlechov.

Zatím však Plumlovská přehrada dál klidně spí a spoléhá se pouze na vedra a koupání.

„Kdyby tady byla aspoň spravená cesta, která vede k Podhradskému rybníku, aby se okolo přehrady dalo jezdit po novém asfaltu. Když je horší počasí a nejde se koupat, lidé by mohli jezdit na bruslích nebo na kolech. A cyklostezka na druhém břehu by byla úžasná věc. Přehrada by se tak dala objet celá,“ zasnil se provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek.