I konec prázdnin zůstal na Plumlovské přehradě kvůli sinicím bez koupání

„Voda ve vodní nádrži Plumlov je stále nebezpečná ke koupání. Hrozí akutní poškození zdraví, a proto dočasný zákaz koupání i nadále trvá. Došlo k výraznému zhoršení koncentrace sinic. S tím souvisí výskyt vodního květu a chlorofylu-a. Zároveň se snížila průhlednost,“ potvrdila Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Poslední odběry současné letní sezony mají hygienici naplánované ještě na pondělí, kdy začíná školní rok.

Léto se přitom na Plumlově v letošním roce rozjíždělo skvěle. Až do začátku srpna zde byla voda na jedničce. Během pár dnů se však jedovaté sinice rozšířily natolik, že hygienici museli zakázat koupání (psali jsme zde).

Podle vodohospodářů byl totiž letošní rok zvlášť extrémní. Například v srpnu roku 2016 byl nejnižší přítok do Plumlova na hodnotě 30 litrů za sekundu, zatímco letos v první půlce srpna přítok několikrát klesl až k hranici 10 litrů za vteřinu. Poté přišly přívalové deště, které do vyschlé přehrady přinesly obrovské množství znečištění najednou, a katastrofa byla na světě.

„Pokud po určitém období sucha přijdou přívalové deště, voda se na zpevněných plochách oteplí, vypláchne kanály, jímky a žumpy a přehrada takovému náporu živin nemůže odolat,“ vysvětlil Petr Loyka, který před lety při čištění nádrže pracoval jako biologický dozor.

„V rámci extrémních srážek přišlo i extrémní znečištění. O rozvoji sinic svědčí například situace na Podhradském rybníku, který byl v roce 1990 kolaudován, a za pouhých dvacet let jej bylo nutné znovu vyčistit. Sinice se v polovině srpna do přehrady dostaly právě z Podhradského rybníka v důsledku přívalových dešťů,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Klíčové je dostat z přitékající vody fosfor, kterým se sinice živí

Vodní nádrž je podle Chmelaře živým organismem, který závisí na teplotě vody, velikosti přítoků i na procesech, které se odehrávají přímo ve vodě.

„Veškerá opatření sice fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj proti přírodě,“ tvrdí Chmelař. Každoročně přitom Povodí odhalí lidi, kteří přítoky do Plumlova znečišťují úmyslně, například přečerpáváním žumpy do dešťové kanalizace.

Vodohospodáři na Plumlově, Podhradském rybníku i Bidelci v minulosti vybagrovali bahno, vybudovali sedimentační nádrže a na přítoky nasadili srážedla fosforu. Klíčové je však podle odborníků to, jaká voda do přehrady poteče.

„Pokud v obcích nad přehradou nebude kvalitní čištění odpadních vod a nebude hlavně kvalitně odstraňován fosfor, můžeme se do podobné situace dostat znovu. Veškerá opatření včetně srážedel fosforu mají svoje limity,“ uvedl Loyka.

Kanalizaci stále nemá několik obcí nad přehradou

Kanalizaci dnes má například Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Vícov nebo Protivanov. Chybí naopak v Hamrech, Seči, Malém Hradisku a fosfor neodstraňuje ani kořenová čistička v Krumsíně.

Dle studie, kterou si nechalo vypracovat Povodí Moravy, se od roku 2010 do roku 2014 přísun fosforu do nádrže sice snížil z hodnoty přibližně 2,5 tuny za rok na 1 tunu, přesto je potřeba ho snížit ještě minimálně o padesát procent, aby kvalita vody v nádrži byla udržitelná.

Studie například prokázala, že minimální přísun živin představuje třeba potok Čubernice, kde však může být na druhé straně právě silné jednorázové znečištění z přilehlé chatové oblasti.

Studii na kanalizace nyní zpracovává Malé Hradisko. „Až vyplyne nejvýhodnější varianta, která bude ekonomicky únosná, rozjedeme projekt. Bez dotací se ale neobejdeme a vláda by měla zapracovat na tom, aby malé obce podpořila. Místo toho, aby se nalévaly peníze do čistíren, tak se budují různá sportovní centra, která nejsou využívaná. My se každopádně budeme snažit, abychom měli vše připravené,“ slíbil starosta Marian Fiedler.