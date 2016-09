Senátor má za asistenta úředníka, jenž skončil kvůli sporným zakázkám

Jméno někdejšího úředníka a mluvčího krajského úřadu a Olomouckého kraje je spojeno s řadou zakázek z let 2006 až 2012, při kterých hejtmanství platilo firmám najatým na pořádání akcí výrazně více než jaké byly reálné hodnoty poskytovaných služeb. Kraj také objednal nezvykle vysoké množství propagačních předmětů nebo zaplatil desítky tisíc za činnosti jako skenování starých článků či opakované vytváření telefonního seznamu starostů.

Nyní se Heger vrátil do funkce spojené se státní správou, když se stal asistentem senátora za ČSSD, který byl v letech 2008 až 2012 hejtmanem Olomouckého kraje.

„Ivo Heger je skutečně již tři měsíce mým asistentem. Vybral jsem si jej nejen na základě dlouholetých dobrých zkušeností s jeho prací, ale také v situaci, kdy můj dlouholetý asistent Filip Žáček odešel pracovat do funkce náměstka primátora a já řešil tuto změnu. Ivo Heger působil většinu své profesní kariéry na tiskovém oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde pracoval nejen pro mne, ale také pro další tři hejtmany,“ reagoval Tesařík na dotaz MF DNES.

Na Hegerově angažování jako asistenta nevidí Tesařík nic špatného.

„V roce 2014 se objevily v médiích různé spekulace, že se Ivo Heger jako krajský úředník měl dopustit některých pochybení. Byla na něj podána i různá trestní oznámení. Šetření krajského úřadu a policie žádné jeho pochybení neprokázalo. Ivo Heger nebyl ani nikdy z ničeho obviněn, natož aby byl odsouzen. Krajský úřad jej rovněž nežaloval za žádnou újmu,“ uvedl.

„Ctím presumpci neviny a řídím se fakty,“ dodal senátor, který chce v podzimních volbách obhájit mandát na dalších šest let.

„U pana Hegera došlo k jednání v rozporu se zákonem“

Policie skutečně zakázky přidělené bez výběrového řízení (do částky 200 tisíc korun u podobných akcí není povinné - pozn. red.), které zařizoval Ivo Heger s dalším úředníkem, několikrát prověřovala a opakovaně případ odložila s tím, že se žádný trestný čin nestal. Nic závažného nenašly ani vnitřní kontroly úřadu, které ovšem zkoumaly jen formální stránku zakázek, tedy jestli byly v pořádku účetní doklady. Neřešila, zda bylo účtováno něco, co být nemělo.

Sporné zakázky Na podezřelé zakázky upozornila Hegerova kolegyně Olga Hrabalová. Podle jejích zjištění a informací reportérů České televize Heger s dalším úředníkem zařizovali v letech 2006 až 2012 pro kraj zakázky, které mimo jiné získávala občanská sdružení Agentura Atlantis a Eufour. Heger byl přitom členem zakládajícího výboru obou. Celková hodnota sporných zakázek byla nejméně 6,7 milionu, z toho na více než 2,5 milionu si přišla tato sdružení. Navíc například při srazech veteránů v letech 2006 a 2007, na které kraj najal Agenturu Atlantis, byly skutečné výdaje za sál a pohoštění do 40 tisíc, vyúčtováno ale bylo 190 tisíc. Při stejných akcích v letech 2009 a 2010 zajišťovaných firmou Omnis, ke které měl Heger osobní vazbu přes partnerku, přišly rauty na 58 tisíc a pronájem prostor byl zdarma, kraj ale za obě položky zaplatil 173 tisíc. Dále zaplatil Atlantisu přes 130 tisíc za zpracování pěti zpráv a více než 80 tisíc za skenování starých novinových článků. V letech 2009 až 2012 pak hejtmanství nechalo čtyřikrát během dvou let vytvořit databázi kontaktů na šéfy radnic, což celkem stálo 176 tisíc, a také za více než 1,3 milionu koupilo 24 tisíc propagačních bloků a 42 tisíc igelitek.

Při posledním vyšetřování ale policisté v případě Hegerových „neprokázaných pochybení“ došli k jinému názoru. Paradoxně se přitom zakázkami znovu zabývali na podnět Tesaříkova spolustraníka a nástupce v křesle hejtmana Jiřího Rozbořila, který podal ve věci podezřelých zakázek propíraných už tou dobou v médiích trestní oznámení.

Chtěl dle svých slov konečně vědět, zda a jaká škoda kraji vznikla, a kdo ji případně způsobil. Sám také závěry vyšetřovatelů v březnu 2015 veřejně prezentoval.

„Policie konstatovala, že u pana Hegera došlo k jednání v rozporu se zákonem, bohužel je ale promlčeno,“ řekl tehdy Rozbořil.

Heger, který na krajském úřadu skončil po vzájemné dohodě po jednání s ředitelem úřadu na jaře 2014 jen krátce po zveřejnění informací o sporných zakázkách v pořadu reportéři ČT a v MF DNES, už dříve jakékoliv porušení zákona odmítl. Nyní zpochybnil i důvěryhodnost hejtmana a policie.

„O udání Jiřího Rozbořila a následném prověřování policií vím pouze z médií. Policie mne v této věci vůbec nekontaktovala a případ rovnou odložila. Novináři poté citovali z korespondence mezi Rozbořilem a tehdejším šéfem krajské kriminálky Radkem Petrůjem, kteří jsou nyní obviněni v kauze Vidkun, jejíž podstatou jsou údajné nepatřičné vztahy mezi policisty, podnikateli a politiky. Nicméně já sám jsem žádný dokument nikdy neviděl a nemohu se k němu vyjádřit,“ reagoval na otázky MF DNES.

Jak však už loni na jaře uvedla krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová, podle oficiálního závěru vyšetřování policie zastavila trestní stíhání za zneužívání pravomoci veřejného činitele a případ odložila jen kvůli uplynutí promlčecí lhůty, k čemuž došlo v září 2013.

„Skutek se v případě jednoho ze dvou pracovníků stal a ke zneužití pravomoci došlo, ale uplynula promlčecí doba, a tudíž bylo trestní stíhání nepřípustné,“ shrnula Dolejšová.

Oživení: V demokratické společnosti by se to stát nemělo

Podle Marka Zelenky z organizace Oživení, která je součástí projektu Rekonstrukce státu tvořeného nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou korupce, klientelismu, transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě, je Tesaříkovo angažování Hegera dalším příkladem situace, jež by měla nastartovat debatu o senátorských a poslaneckých asistentech.

„Jestliže si senátor vybere za asistenta člověka, který nebyl trestně stíhán jen kvůli promlčení kauzy, to by se v demokratické společnosti stávat nemělo. Jestli to ovlivní voliče a bude jim to vadit svým způsobem něco vypoví o demokratické vyspělosti,“ komentoval Zelenka.

„Tato pozice zůstala bez řádné kontroly v určitém právním vakuu, jde přitom dohromady o téměř pět stovek lidí, protože řada zákonodárců má dva asistenty,“ dodal.