Podvodníci zakládali firmy a pak pobírali nemocenskou, přišli si na milion

Tři muži ze Šumperska a Prahy ve věku od 34 do 59 let podle policie začali s podvody v roce 2008 a pokračovali v nich pět let.

„Uzavírali pracovní smlouvy s firmami, které sami vlastnili nebo patřily jejich příbuzným, a které neměly dostatek finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců. Vždy s vědomím, že za pár dní poté nastoupí na dlouhodobou pracovní neschopnost,“ uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

„Nikdy se nejednalo o závažné onemocnění, ke kontrolám u lékaře se ovšem muži nedostavovali nebo přicházeli se zpožděním. Vždy ale chtěli vystavit potvrzení o trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na neschopence byli vždy méně než dvanáct měsíců,“ dodala.

Trojici a také jednu z vytvořených firem nyní policie obvinila z podvodu se škodou 1,3 milionu korun. Hrozí jim tak až osm let vězení a firmě zrušení.

Podvod s dávkami od státu vyšetřovali letos v regionu i policisté z Přerovska. Tamní muž si loni na úřadech zažádal o různé příspěvky pro lidi v nouzi a tvrdil, že nemá téměř žádný majetek. O několik měsíců později však policii nahlásil, že mu někdo ukradl auto, zlatou cihlu a desítky hodinek (více čtěte zde).