Policie odhalila pojízdné výrobny pervitinu, muž a žena ho vařili v autech

Podle informací, které nyní zveřejnila policie, policisté dvojici zatkli už 10. července ve Šternberku. Zkušenějším výrobcem byl dvaatřicetiletý muž.

„Přesně nezjištěné množství pervitinu vyráběl na různých místech Šternberska od konce září, a to převážně v osobním autě. Drogu pak distribuoval dalším lidem v různém množství a to za úplatu, protislužbu nebo i zdarma. V autě policisté zajistili jak věci používané k výrobě pervitinu, tak samotnou drogu,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Téměř identický popis pak sedí i na šestadvacetiletou ženu, která se do drogového byznysu pustila od počátku roku. Ta se však navíc věnovala ještě pašování léčiv ze zahraničí, která sloužila oběma jako základ pro výrobu drogy.

„Oba zadržení, kteří jsou sami uživateli drog, jsou nyní obviněni z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ženě hrozí trest v rozmezí od jednoho do pěti let, muži, který už byl nedávno za obdobnou trestnou činnost odsouzen, až deset let vězení,“ doplnila Urbánková s tím, že dvojice skončila ve vazbě.