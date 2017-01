Muž se dobýval k expřítelkyni, před malým dítětem jí vyhrožoval zbitím

Incident se stal v sobotu odpoledne, policistům muž neunikal dlouho. Zadrželi ho v pondělí a skončil v policejní cele.

„Dobýval se do bytu o šest let mladší bývalé přítelkyně. Bušil do dveří tak, až je poškodil a vyhrožoval jí, že ji zbije. Neodradilo ho ani to, že v bytě bylo také dvouleté dítě. Žena z obavy o život a zdraví vše oznámila na linku 158. Muž však ještě před příjezdem policistů z místa utekl,“ popisuje policejní mluvčí Irena Urbánková.

Muž je tak nyní podezřelý z nebezpečného vyhrožování. Policisté případ řeší v takzvaném zkráceném přípravném řízení. „Podezřelému hrozí až roční pobyt za mřížemi,“ doplňuje Urbánková.