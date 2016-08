Policisté našli u zloděje bibli ze 17. století, nikomu ale nechybí

Policisté našli knihu nazvanou Sacra Biblia v obci Dobromilice u muže podezřelého z krádeže a porušování domovní svobody.

„Protože vlastník knihy vytištěné roku 1684 v Norimberku není policii znám, zveřejňujeme výzvu jejímu majiteli, aby se se svým nárokem přihlásil,“ uvedl prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

„Může tak učinit osobně na obvodním oddělení v Němčicích nad Hanou na adrese Tyršova 546 nebo prostřednictvím telefonní linky 974 781 721,“ dodal.

Výzva bude veřejně vyvěšena na úřední desce po dobu šesti měsíců. Pokud se během té doby právoplatný majitel neozve, stane se historická kniha majetkem státu, vlastník nicméně může nadále žádat její vydání nebo vyplacení peněz získaných jejím prodejem.

Na Prostějovsku by to nebyl v posledních letech o první případ, kdy by stát získal majetek od zločinců. Před dvěma lety mu například připadla sbírka mincí, bankovek a řádů, která zůstala po zavražděném seniorovi, jenž neměl dědice (více čtěte zde).