Protipovodňová ochrana jihu Olomouce bude o roky dříve, vyžene zahrádkáře

Dnes se velké vody v Olomouci nemusí bát pouze část jihu města. Protipovodňová opatření jsou tu hotová od listopadu 2013, klidně spát mohou hlavně lidé z městských částí Nové Sady a Nový Svět.

Poté mělo dle původního plánu přijít na řadu centrum města, jde o vybudování II. B etapy protipovodňových opatření. Následovat měla třetí etapa na severu Olomouce a až poté, pravděpodobně v příštím desetiletí, se dělníci měli při čtvrté etapě vrátit na jih města.

Nyní je to jinak. Důvodem jsou aktuálně vypsané dotace, které je možné na další zabezpečení jižní části Olomouce získat.

„Je zde možné finanční krytí až sto procent uznatelných nákladů,“ přibližuje náměstek primátora Aleš Jakubec, který má na starosti koordinaci protipovodňových opatření. Fakt, že čtvrtá etapa předběhne třetí, podle něj neznamená žádný problém. Vyjde řádově na stamiliony.

Nemilany i Nový Svět ochrání hráz a zemní val

Povodí Moravy počítá s tím, že přípravné práce začnou na přelomu 2018/2019.

„Předběžný odhad termínu získání stavebního povolení je červenec 2018,“ upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pracovat se bude mimo jiné na pravém břehu u čistírny odpadních vod v ulici Dolní Novosadská, a to mezi korytem řeky a ochrannou hrází čističky.

„Dojde k jejímu navýšení, terén pak snížíme v rozsahu půl až dvou metrů. Hráz ochrání dolní část Nových Sadů, čistírnu odpadních vod a Nemilany,“ doplňuje mluvčí.

Na levém břehu se objeví nový zemní val, zabezpečí městskou část Nový Svět. Čtvrtá etapa jih Olomouce ochrání před záplavami, při kterých by korytem protékalo až 650 kubíků vody za vteřinu.

„Což odpovídá zhruba 380leté povodni. Stoletá povodeň odpovídá v Olomouci průtoku kolem 551 kubíků za vteřinu,“ srovnává Chmelař.

Radnice hledá místo, kam by se mohli zahrádkáři přesunout

Daní za bezpečí ale bude zánik jedné z největších zahrádkářských kolonií v Olomouci. Nedaleko řeky mají lidé přes sto zahrádek. Jsou na pozemku města, jež má se zástupci kolonie podepsanou nájemní smlouvu. Letos ji ukončí.

„Výpověď jsme jim ještě nepředali, mělo by k tomu dojít nejpozději v září či v říjnu,“ uvádí Jakubec. Výpovědní doba potrvá rok. Do podzimu 2018 tak radnice musí vyřešit, jak kolonii zlikvidovat. Mimo jiné je v ní přes šedesát studní.

„Vše musí proběhnout dle platné legislativy. Hledáme cestu, jak to lidem z kolonie co nejvíce zjednodušit. Navíc mají k tomuto místu za ta léta i citový vztah,“ přemítá Jakubec.

Město se proto bude snažit také najít lokalitu, kde by se zahrádkáři mohli v budoucnu usadit. Problém ovšem je, že nynější územní plán vznik nové zahrádkářské kolonie neumožňuje. Jakubec si tak nechává prověřit, zda a za jakých podmínek by byla možná jeho změna.

„Dal jsem úkol odboru koncepce a rozvoje, aby pro to vytipoval vhodné pozemky,“ říká náměstek. Současně upozorňuje, že pokud se městu podaří najít pro zahrádkáře nové místo, bude to velmi pravděpodobně až poté, co stávající kolonie zanikne.

„Není to tak, že bychom nyní řekli: končí tato kolonie a přemisťujeme ji jinam. Časově se to nepotká,“ podotýká Jakubec.

Zajištění centra města potrvá zhruba čtyři roky

Pokud do harmonogramu vodohospodářů nic nezasáhne, nebude jih Olomouce jediným místem, kde se bude kvůli riziku záplav měnit koryto a okolí řeky. Již roky Povodí Moravy připravuje také ochranu samotného centra Olomouce. Součástí rozsáhlých plánů II. B etapy je kromě vzniku náplavek a zvýšení kapacity koryta Moravy i přestavba důležitých frekventovaných mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě, přes kterou jezdí tramvaje.

„Jedná se o velmi náročnou etapu, která potrvá asi čtyři roky,“ uvedl již dříve náměstek primátora Martin Major.

Termín začátku prací ve středu města se už několikrát posouval. Naposledy kvůli chybě, kterou před časem odhalila kontrola podkladů pro stavbu. Chmelař uvádí, že v tuto chvíli jsou nedostatky už odstraněny. Povodí Moravy tak hledá firmu, která řeku v centru Olomouce zkrotí.

„Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být dokončeno do letošního podzimu. Následně bude zahájena samotná stavba,“ uzavírá mluvčí.