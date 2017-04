Požár bytu vzal matce se čtyřmi dětmi téměř všechno, lidé pomáhají

„Podařilo se zachránit děti a psa. Plus moji kabelku s doklady. Z věcí jsme ale jinak přišli téměř o všechno s výjimkou pár kusů oblečení v sušárně a kol v kolárně. Co nezničil oheň a žár, zlikvidoval kouř,“ popisuje Helena Wagnerová svou současnou situaci (o požáru jsme psali zde)

Ta je o to horší, že rodina o nájemní byt úplně přijde. „Bylo mi řečeno zástupkyní majitele, že ho mám vyklidit, odevzdat klíče a nájem bude ukončen,“ říká žena.

Roli v tom zřejmě hraje to, že rodina je v pozici viníka vzniku požáru, který muselo likvidovat pět jednotek hasičů, přičemž součástí zásahu byla i evakuace stovky obyvatel panelového domu v Uničovské ulici.

„Dcery si postavily typický dětský bunkr z dek a peřin. Chvíli poté, co jsem je zkontrolovala, ta starší vytáhla sirky, které prý našla, jenže při zapalování je upustily. Vyběhly z pokoje s tím, že hoří, zprvu to vypadalo jen na malý plamen. Rychle jsem napustila půl kýblu vody, ale když jsem přiběhla do pokoje, hořela už celá patrová postel a začínala i knihovna. Takže pak už jsme jen utíkali ven, burcovali sousedy a volali hasiče,“ popisuje Wagnerová chvíle, které jí společně s dětmi ve věku 3, 6, 8 a 11 let změnily život.

V kritické životní situaci, při níž pětičlenná rodina přišla o většinu věcí a střechu nad hlavou, však přišla nečekaná podpora ze všech stran. Radnice jí nabídla dočasné náhradní bydlení či bezplatně přistavila kontejner na zničené věci, škola zase náhradní pomůcky pro děti. Město společně s místní Charitou navíc také pořádá materiální i finanční sbírku.

Zájem pomoci navíc projevila například prostřednictvím sociálních sítí i řada lidí.

„Byla jsem moc překvapená. Když během chvilky přijdete o bydlení a nezůstane vám téměř nic, tak vás to obrovsky potěší. Jsem všem neuvěřitelně vděčná,“ říká Wagnerová.