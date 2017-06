Rodina z vyhořelého bytu se vrací k normálu. Bojí se, jakou bude platit škodu

„Už se nám podařilo relativně vrátit do normálního života, já chodím do práce a děti do školy. Zpočátku byly obavy, třeba z reakcí okolí. Ale ve škole šlo všechno dobře, za dětmi byla i psycholožka. V práci, přestože jsem tam byla krátce, mi dali dva týdny dovolenou. Pomoc přišla ze všech stran,“ shrnula matka dětí ve věku 2, 6, 8 a 11 let.

„Děti se s tím vyrovnaly relativně dobře s výjimkou nejmladšího, který bude mít teprve tři roky. Ten se teď ode mě nechce hnout, vyptává se a špatně reaguje na jakoukoliv zmínku o ohni. Snad to časem přejde,“ doufá Wagnerová.

V pondělí 24. dubna se jí z hořícího bytu podařilo kromě dětí a psa zachránit jen kabelku s doklady. Z věcí rodině zůstalo pouze pár kusů oblečení v sušárně a kola v kolárně, vše ostatní zničil oheň a kouř. Do vyhořelého bytu se vrátit nelze a o nájem přišla, neboť je v roli viníka, protože požár způsobily děti. Nyní žije v dočasném náhradním bydlení, které jí nabídla místní radnice.

„Nový byt se nám zatím ve městě či okolí stále sehnat nepodařilo. Velmi si ale veškeré pomoci lidí, úřadů i různých organizací vážíme, ať už poslali peníze, dali věci nebo třeba posílají odkazy na volné bydlení. Bohužel buď už to bylo obsazené, nebo jsme si to nemohli dovolit finančně. Každopádně mě moc pozitivně překvapilo, jak moc jsou lidé ochotní pomoci,“ říká Wagnerová.

Rodině v nouzi pomohla radnice, škola i charita

Radnice jí kromě ubytování také bezplatně přistavila kontejner na zničené věci, škola věnovala náhradní pomůcky pro děti. Město spolu s místní Charitou také uspořádalo finanční a materiální sbírku. Lidé přinesli oblečení či nádobí.

„Mnoho lidí nabízelo pomoc. Je dobře, že se zvedla taková vlna solidarity a že to ostatním není jedno. Nepředvídatelná událost se může stát každému. My jsme připraveni pomáhat i delší čas, když to bude potřeba,“ uvedla ředitelka Charity Šternberk Pavlína Vyvozilová.

„Počet dárců už překročil stovku. Do materiální sbírky se sešlo víc věcí, než je rodina schopná využít, proto si paní Wagnerová vybrala to nejpotřebnější a zbylé věci nechala k využití dalším sociálně potřebným,“ dodala.

Za škody může pojišťovna žádat statisíce

Navzdory veškeré pomoci ale zůstává budoucnost rodiny nejistá, stále totiž neví, kolik bude muset zaplatit na škodách pojišťovně.

„Bude hodně záležet, jak se bude její odhad škody lišit od částky, kterou určili hasiči. Ti vyčíslili škody na bytě na 400 tisíc korun, peníze ze sbírky by tak pokryly přibližně čtvrtinu. Firma vlastníci dům ale mluví o více než milionu. Takže nyní jsme v nejistotě a čekáme,“ shrnula žena.

V uplynulých týdnech se setkala i s negativními reakcemi. „Třeba s fámou, že jsem prý v době požáru po sedmé večer byla na diskotéce a děti byly doma samy, což je samozřejmě nesmysl. Taky že mi údajně sociálka vzala děti, jsem obžalovaná ze zanedbání péče a podobně,“ shrnula Wagnerová.

Požár, který likvidovalo pět jednotek hasičů a kvůli němuž se evakuovalo sto obyvatel panelového domu, způsobila neopatrnost dětí při hře se sirkami.

„Dcery si postavily bunkr z dek a peřin. Chvíli poté, co jsem je zkontrolovala, ta starší vytáhla sirky, které prý našla, jenže při zapalování je upustily. Vyběhly z pokoje s tím, že hoří. Rychle jsem napustila půl kýblu vody, ale když jsem přiběhla do pokoje, hořela už celá patrová postel a začínala i knihovna. Takže pak už jsme jen utíkali ven, burcovali sousedy a volali hasiče,“ popsala už dříve Wagnerová chvíle, které rodině změnily život.