Muž zapálil dům, v němž byli dva lidé. Je obviněný z pokusu o vraždu

Rodinný dům, jehož majitel nabízí ubytování, vzplál 16. března pozdě večer. Požár hasičům nahlásili pracovníci nedaleké restaurace, které o to požádal příchozí host.

„Hasiči pak z hořící budovy zachránili dva muže ve věku 60 a 62, kteří se nadýchali kouře a byli v přímém ohrožení života. Lékařům se je naštěstí podařilo zachránit. Případu se poté ujali šumperští kriminalisté a díky jejich dobré práci se ukázalo, že nešlo o nedbalost. Oheň založil osmačtyřicetiletý muž, který pak požár ohlásil,“ popsal šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

Podle policistů muž přišel do domu opilý, a dostal se do konfliktu s dalším obyvatelem. Hádka pak vyvrcholila rvačkou, po které se rozzlobený muž vrátil do svého bytu a rozhodl se pomstít.

„Rozdělal oheň a počkal až se rozhoří. Poté z domu odešel do restaurace, kde o požáru řekl obsluze. Že jsou v domě lidé ale zamlčel. Byl obviněn z pokusu o vraždu dvou mužů. Protože jednal s rozmyslem a šlo o více lidí, může být odsouzen na patnáct až dvacet let vězení, případně i k výjimečnému trestu,“ shrnul Lisický.

Už dříve trestaný muž bude na soud čekat za mřížemi, soud ho totiž poslal do vazby.