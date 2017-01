Policie nenašla viníka požáru plumlovského zámku, případ odložila

Mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková potvrdila předběžný závěr, že příčinou požáru byl úmysl nebo nedbalost. Konkrétního viníka se ale vypátrat nepodařilo.

„Vyšetřování je ukončeno. Policie případ odložila s tím, že nebyl zjištěn konkrétní pachatel, proti kterému by bylo možné zahájit trestní řízení. Neznamená to však, že by se tím policisté přestali zabývat. Pokud budou zjištěny nové informace, bude vyšetřování obnoveno,“ řekl ČTK prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Jedna z budov nízkého zámku v Plumlově začala hořet v noci začátkem října loňského roku. Oheň poničil třicet metrů střechy poté, co se plameny rozšířily ze skladu palivového dříví.

Požáru si naštěstí krátce po půlnoci všimli lidé z okolí, kteří okamžitě zalarmovali hasiče, a podařilo se jim tak zabránit daleko větším škodám. Až do šesti ráno pak oheň likvidovalo šest jednotek hasičů.

Plumlov vzápětí vyhlásil sbírku na obnovu zámku, do které se zapojily stovky lidí, proběhl benefiční koncert, vznikly speciální pohlednice a výtěžek z prodeje šel na konto zámku, peníze sbírali i žáci zdejší základní školy, kteří napekli perníky a vyrobili magnetky ve tvaru zámku (více čtěte zde).

Benefiční módní show s názvem Zapáleni pro Plumlov zorganizovaly také střední školy a gymnázium v Prostějově spolu s divadlem Point.

Podívejte se, jak hasiči bojovali s požárem plumlovského zámku