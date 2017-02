Šéf Dlouhých strání si zimu chválí, jezdí na inspekce nádrže na běžkách

18:50 , aktualizováno 18:50

Ředitel přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně Vítězslav Chmelař spojil svého koníčka s prací. Na obhlídku nejvýše položené části se vydává v extrémním počasí i ve svém volnu, a i když by se do míst, kam v zimě není možné vyjet autem, mohl nechat vyvézt služebním výtahem, on k horní nádrži stoupá na běžkách.