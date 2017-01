Dusivý budíček. Lidé podezírají chemičku, že v noci vypouští, co nemá

„Když zapomenu na noc zavřít mikroventilaci, je nad ránem cítit štiplavý, čistě chemický dusivý zápach. I když okno zavřu, zápach pak trčí v bytě. Nevím, jestli je to počasím, že se plyny drží tak nízko, ale je to hodně nepříjemné,“ popsala Blanka Jordánková, která bydlí v jednom z třináctipatrových paneláků na sídlišti Velká Dlážka.

Podobnou zkušenost mají v domě i její sousedé. Část obyvatel z této části Přerova se obrátila s prosbou o pomoc i na senátorku Jitku Seitlovou.

„Několik na sobě nezávislých lidí si u mě v průběhu loňského listopadu a prosince stěžovalo, že brzy ráno nebo v noci v krátkodobém intervalu asi 15 až 20 minut pocitově silně vnímají zapáchající a agresivní plyny, které zřejmě pocházejí odněkud z areálu Prechezy,“ potvrdila Seitlová.

Provoz kontrolují orgány životního prostředí, hájí se fabrika

Chemička, od roku 1991 přejmenovaná na Prechezu, stojí v Přerově víc než 120 let. Je známá především výrobou kyseliny sírové a titanové běloby. Její vedení odmítá, že by podnik záměrně v hodinách, kdy většina lidí spí, vypouštěl do vzduchu vyšší koncentrace škodlivin.

„Komíny v Precheze odvádějí vyčištěné plynné látky průběžně. Provoz čisticích zařízení neustále monitorují a kontrolují státní orgány životního prostředí,“ řekla mluvčí chemičky Alena Okáčová.

Jak uvedla, na každém takzvaném výduchu z technologie do ovzduší je čisticí zařízení, které reguluje množství vypouštěných emisí.

„Na všech zdrojích v Precheze jsou emise plně v souladu s legislativou a svými hodnotami jsou na spodní hranici intervalu pro nejlepší evropské dostupné techniky. To svědčí o velmi dobré výkonnosti v rámci odvětví výroby pigmentů v Evropské unii,“ dodala Okáčová.

Poslední pochybení se Precheze podařilo prokázat zhruba před dvěma lety, kdy z továrny unikl do ovzduší oxid siřičitý. I tehdy chemička zanedbání na své straně odmítala. Podle pracovníků České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ale podnik nedodržel podmínky pro náběh linky na výrobu kyseliny sírové.

Oxid siřičitý unikl po technologické odstávce ve chvíli, kdy v továrně znovu rozjížděli výrobu. Podepsaly se na tom klimatické podmínky, přesněji inverze. Podle inspektorů s tím ale fabrika měla počítat. Koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší tehdy překročila povolený limit víc než 36krát.

Podnět na ČIŽP senátorka ani místní zatím nepodali

O nejnovějších stížnostech na zápach linoucí se z areálu Prechezy ví ČIŽP od senátorky Seitlové. Konkrétní podnět ale ani ona ani nikdo z obyvatel zatím nepodal. Lidé, kteří budou mít podezření, mohou v kteroukoliv denní dobu volat na havarijní linku ČIŽP 731 405 265.

„Po obdržení oznámení je naší snahou vždy získat především údaje potřebné pro zjištění původce - čas výskytu, charakter zápachu, lokalitu a případně také meteorologické údaje. Na základě vyhodnocení informací zvolíme nejvhodnější metodu dalšího šetření,“ sdělila mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

Na Prechezu coby jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v Přerově se státní inspektoři životního prostředí zaměřují pravidelně. Za posledních pět let tam byli na celkem třinácti kontrolách.

„V současné době vedeme jedno správní řízení za porušení podmínek integrovaného povolení,“ doplnila Jandová.