Politici slibují ve volbách tramvaj až na Svatý Kopeček i boj s hackery

Tramvajovou trať by na Svatý Kopeček rádi dotáhli lidovci a zelení, kteří spolu s nezávislými osobnostmi pro říjnové volby vytvořili Koalici pro Olomoucký kraj společně se starosty. Koleje by podle jejího programu propojily olomouckou městskou část Pavlovičky a asi sedm kilometrů vzdálený Svatý Kopeček. Lídr koalice Ivo Slavotínek neobvyklému nápadu věří.

„Přijde mi to stejně reálné jako spousta jiných velikášských projektů,“ podotýká a zároveň upozorňuje, že trať na Kopeček není záležitostí pro příští volební období. Označuje ji jako strategickou vizi na příštích dvacet let.

„Patří k vizionářským myšlenkám, na kterých jsme se shodli, že by stálo za to je začít připravovat,“ říká Slavotínek, jenž je lidoveckým krajským šéfem a místostarostou Velké Bystřice. Koleje by vedly kolem obcí Tovéř a Dolany.

V programu ODS zaujme příslib podpory pro vznik planetária jako společného projektu univerzity, města Olomouce a kraje. MF DNES oslovila jak Univerzitu Palackého, tak olomouckou radnici, nikdo z nich ale stavbu planetária nechystá.

„Spíše mě to napadlo z toho důvodu, že v Prostějově, v menším okresním městě, planetárium funguje. V Olomouci není. Pokud by se někdo tohoto projektu chtěl ujmout, bylo by to pro Olomouc přínosem. I vzhledem k rozvoji přírodovědných oborů, jenž by byl velmi potřebný,“ vysvětluje lídr občanských demokratů a starosta Uničova Dalibor Horák.

Jako finančně nereálnou stavbu planetária nevidí, vše podle něj záleží na dotacích.

Bezpečnost proti kyberútokům versus opravy silnic

Hnutí ANO se v jednom z bodů programu rozhodlo ochránit Olomoucký kraj před kybernetickými útoky. Chce zlepšit ochranu informačních systémů veřejné správy, energetických a dopravních sítí.

Lídr Oto Košta se domnívá, že v dnešním, podle jeho slov trochu bláznivém, anarchistickém a teroristickém světě takový atak regionu hrozit může.

„Nemusí se jednat jen o teroristy. Může se jednat o hackery a já nevím jaké další skupiny lidí. Osobně se jako doktor a šedesátník už neplánuji stát odborníkem na IT. Ale jako hejtman a tím pádem předseda bezpečnostní rady bych chtěl mít jistotu, že v kraji energetické, dopravní a hlavně informační systémy mají v mezích možného nejmodernější zabezpečení,“ popisuje Košta, který bude chtít vyčíslení nákladů na případné vylepšení slyšet od expertů.

„Poté musíme vyhodnotit priority. Jestli například spravíme silnice druhé či třetí třídy, nebo budeme mít o stupeň lepší kybernetické zabezpečení,“ doplňuje Košta.

Zrušení koncesionářských poplatků

Jiné strany se hlasy v krajských volbách snaží získat přes témata, která souvisejí s celostátní politikou. Například Koalice hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strany práv občanů (SPO) v programu slibuje zrušení poplatků České televize pro seniory. Dosáhnout toho chce změnou zákona, kterou by navrhl Olomoucký kraj.

Teoreticky to udělat skutečně může, kraje obecně mohou podávat návrhy změn zákonů. Politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého má ale za to, že toto není účelem krajů.

„Tyto sliby jsou mimo realitu toho, jaké jsou kompetence krajů. Je to samospráva, která má za cíl rozvoj daného území. Nemá za úkol řešit koncesionářské poplatky,“ upozorňuje.

Vyšší minimální mzda či růst platů

Podobnou vazbu na celostátní politiku má část kampaně ČSSD. Na jeden z inzerátů s poslancem a lídrem Jiřím Zemánkem umístila heslo „Vyšší minimální mzda“. Zemánek v tomto sází na Asociaci krajů.

„Je to tlak na minimální mzdu a její zvýšení, což asociace, pokud bude zcela sociálnědemokratická, bude dělat,“ argumentuje.

Plakát sociálních demokratů pak v Olomouci u autobusové zastávky Smetanovy sady láká na „Vyšší růst mezd“. Týká se to ale především organizací, které řídí kraj.

„To znamená příspěvkové organizace. Tam se samozřejmě dá k růstu platů pomoci tím, že dostanou větší objem peněz,“ doplňuje Zemánek. Další cestu ke zvýšení platů vidí v tlaku na organizace, jako je Středomoravská nemocniční.

„Má pronajatý majetek Olomouckého kraje, provozuje zdravotní péči. Na to kraj mechanismy má,“ dodává Zemánek.