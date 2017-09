Řidiče bude v Přerově několik let brzdit stavba průtahu i obchvatu

Plánované stavby mají zabránit hrozícímu kolapsu dopravy poté, co se do Přerova nahrne provoz z dálnice D1. Nejpozději v polovině roku 2019 tady totiž vyústí právě budovaný úsek z Lipníku nad Bečvou.

Už dnes nadmíru zatíženému městu to nijak neuleví. Než bude dokončeno i propojení do Říkovic, tranzit směřující na Zlín a Břeclav bude nadále projíždět Přerovem.

Situaci má usnadnit dlouho očekávaná čtyřproudá silnice z přerovské čtvrti Předmostí až k nádraží, takzvaný průpich. Než ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou začne, chce opravit hned tři důležité a na sebe navazující rondely - u Žerotínova náměstí, někdejší Komuny a u restaurace Haná. Dělníci se pustí do práce na začátku října.

„Vzhledem k tomu, že se v příštím roce plánuje v Přerově několik významných dopravních staveb, které dočasně zkomplikují průjezd městem, je závěr letošního roku jediným možným časem těchto oprav. Kdyby se opravy okružních křižovatek nechaly na příští rok, v Přerově by kolabovala doprava,“ řekl primátor Vladimír Puchalský, jenž na špatný stav rondelů upozornil.

Všechny kruhové objezdy čeká pokládka nového asfaltu. Silnice, která všechny tři rondely spojuje, se přitom rekonstruovala relativně nedávno - v roce 2009.

„Okružní křižovatky malých poloměrů jsou více namáhané, dochází tam k velkým smykovým silám způsobeným zvláště nákladními vozidly,“ vysvětlil nutnost opravy rondelů Pavel Študent z ŘSD. Rekonstrukce všech tří rondelů přijde na celkem sedm milionů korun .

Křižovatka v Předmostí bude hotová za dva roky

Stavba průpichu je rozdělená do dvou etap, jako první přijde na řadu mimoúrovňová křižovatka v Předmostí.

„Pro stavbu křižovatky na vstupu do Přerova od Olomouce máme vykoupeny všechny pozemky a vyřizujeme pro ni stavební povolení. Přes zimu chceme kácet stromy a připravit vše tak, aby se na jaře mohlo začít,“ popsal ředitel olomouckého závodu ŘSD Martin Smolka.

Křižovatka v Předmostí by podle něj měla být hotová do konce roku 2019. S budováním čtyřproudé komunikace - průpichu - ŘSD nebude čekat na dokončení mimoúrovňového křížení, ale bude se snažit stavět ho souběžně.

„Po Novém roce už chceme začít s demolicemi domů, které stojí průpichu v cestě. Všechny už máme vykoupené,“ poznamenal Smolka.

Průpich, jenž bude stát zhruba 180 milionů korun, povede Polní ulicí přes most Legií až na křižovatku ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Tady se napojí zcela nová silnice přes průmyslový areál Juty až na Tovární ulici.

Samotný průtah město nespasí. „Určitě výrazně zlepší dopravní situaci v Přerově. Čtyřpruh ale skončí u autobusového nádraží, odkud k Mádrovu podjezdu a výpadovce na Horní Moštěnici nadále povede dvoupruh. Tam může stále vznikat dopravní špunt,“ vysvětlil Smolka.

Definitivní úlevu přinese až dokončení D1, termín je ale ohrožen

Olomoucký kraj, jemuž silnice v této části města patří, proto připravuje obří stavbu také tam. Bude jí pětiramenná křižovatka a na ni navazující jihozápadní obchvat města. Investice přijde na víc než půl miliardy korun.

„Jedno z ramen této křižovatky povede pod Mádrův podjezd, což je nyní úzký podjezd pod železnicí směrem na západ. Ten se prohloubí, aby tam mohly vjíždět kamiony. V rámci stavby této křižovatky vybudujeme i jihozápadní obchvat, který skončí na ulici Tovačovská. Tu budeme dokonce narovnávat,“ přiblížil Jaroslav Chytil z krajského odboru veřejných zakázek a investic.

Po dokončení této stavby zmizí z Přerova tranzit, jenž nyní využívá podjezd u nádraží. Hejtmanství právě vybírá projektanta. Kdy stavba začne, nechtěl Chytil zatím odhadovat.

To, co dopravní komplikace v Přerově zažehná zcela, bude ovšem až dokončená dálnice D1, která má být zároveň obchvatem města. Stavba posledního desetikilometrového úseku z Přerova do Říkovic měla začít už na jaře příštího roku.

Termín je ale ohrožený. ŘSD nemá vykoupenou klíčovou nemovitost v Dluhonicích a navíc projekt napadly ekologické organizace. Nelíbí se jim, jak se ŘSD hodlá postarat o chráněné druhy živočichů na trase (více čtěte zde).