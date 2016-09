Přerov chce koupit zpět pozemky ghetta. Dá dvakrát víc, než za ně dostal

Zastupitelé budou o koupi rozhodovat v polovině září. „Město před lety udělalo velkou chybu. Škodovu ulici prodalo firmě, o které nikdo nic nevěděl a která vznikla nedlouho předtím. Dalo by se říci, že účelově. Sice to nedokážeme, ale všechno dělá dojem, že to byl spekulativní nákup. Firma si totiž potom vzala úvěr, na který ručila těmito nemovitostmi,“ říká náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

On ani většina současných zastupitelů o prodeji Škodovy ulice nehlasovali, nebyli tehdy ještě v politice. Projekt posvětila radnice pod vedením bývalého primátora Jiřího Lajtocha, který pro změnu nefiguruje v přerovské komunální politice dnes. Za zpackaný „podnik“ nikdo nenesl odpovědnost a ani současní radní konkrétního viníka nehledají.

„Jestli to byla opravdu jen chyba, nebo v tom byl nějaký temný skrytý úmysl, to už se nedovíme. Samotný převod byl naprosto v souladu se zákonem,“ krčí rameny Košutek.

Za prodej v roce 2007 město utržilo 1,5 milionu korun. Po neúspěšných soudních jednáních s insolvenčním správcem zkrachovalé firmy Opera Bohemia se vedení současné radnice snaží koupit bývalé ghetto zpět. Ovšem už za 3,27 milionu, tedy více než dvojnásobek.

„Nechceme mít zbořeniště kousek od centra města, na to se nemůžeme dívat. Domy nejsou zabezpečené proti vstupu, propadají se tam střechy. Navíc se tam shromažďují různé asociální živly,“ vysvětluje náměstek.

V dezolátním stavu byly domy už v době, kdy v nich ještě žili nájemníci. Ekonomové na městském úřadě tehdy spočítali, že oprava celého bloku by přišla na téměř sto milionů. Proto se radnice rozhodla domy prodat. Opera Bohemia - tehdy se ještě jmenovala Immofin - byla jediný zájemce.

Místo nových bytů ruiny. Město doplatilo na špatnou smlouvu

Když na ni přerovský magistrát v roce 2007 ulici převáděl, musela se firma zavázat, že nejpozději do pěti let začne na místě stavět novou čtvrť. Jinak se mělo celé území vrátit zpět do majetku města.

„Máme velký zájem na tom, aby z této přerovské lokality vzniklo příjemné místo, kde by se zlepšila životní úroveň. Rádi bychom proto srovnali se zemí zdejší zdevastované domy a na jejich místě postavili domy se 150 byty, které doplní služby jako čistírny či lékárny,“ přesvědčoval tehdy Přerovany jednatel společnosti Bohumil Chodil.

Jenže realita byla jiná. Opera Bohemia stihla do roku 2012 za zhruba 600 tisíc zbourat část domů, zpracovat architektonicko-urbanistickou studii a uzavřít smlouvu o zpracování projektové dokumentace.

Dřív než město převod anulovalo, ale firma zkrachovala. I když se radnice snažila dostat ulici zpět soudní cestou, neuspěla. Ukázalo se, že kupní smlouva byla v rozhodujících pasážích příliš obecná. I demoliční práce soud považoval za zahájení výstavby.

Nynější radnice se snaží odkoupit Škodovu ulici zpět i kvůli blížící se stavbě takzvaného průpichu. Silnice, která má Přerovu už v roce 2018 ulevit od přetížené dopravy, povede jen pár desítek metrů od Škodovy a radní chtějí pozemky vyčistit pro případného nového developera.

„Město investorem být nemůže. Dá se ale předpokládat, že až budou pozemky volné a povede kolem nich průpich, tak naši nástupci je možná prodají dráž, než za kolik je teď kupujeme. Tak by se ta ztráta vyrovnala,“ myslí si Košutek.