Ruiny ghetta v přerovské Škodově ulici zmizí. Město za ně dá tři miliony

12:18 , aktualizováno 12:18

Někdejší romské ghetto u přerovského nádraží se brzy definitivně stane minulostí. Postará se o to samo město, které koupí zdevastovanou Škodovu ulici zpět do svého vlastnictví. Po vzrušené debatě o tom rozhodli zastupitelé. Vášně budil fakt, že radnice zaplatí víc než dvojnásobek toho, co za lokalitu před lety dostala.