Přerov chystá výprodej nemovitostí, nabídne i historické domy v centru

Pokud plán na velký výprodej 20. února schválí zastupitelé, půjde o největší vlnu privatizace městského majetku v novodobé historii Přerova.

„Ve všech případech jde o objekty, pro něž nemáme využití,“ tvrdí náměstek přerovského primátora Pavel Košutek z ANO.

Zpět do soukromých rukou by se tak mohly dostat domy, které mají i víc než stoletou a pro Přerov zajímavou historii. Například tzv. Blažkův dům stojí na Masarykově náměstí od roku 1881 a patří k těm, které „pamatují“ celou řadu událostí spojených s centrem města.

„V roce 1900 zde kromě Blažkovy výrobny sídlila prodejna rakví a v prvním patře také písárna továrny na hnojiva a lučebniny. Později tu byl cukrář či obchod s módním zbožím U Města Paříže, který patřil rodině Sobolových,“ připomněl bohatou historii místa Petr Sehnálek z Muzea Komenského.

„Ta pak rohový dům prodala městu, které tam zřídilo byty pro důstojníky přerovské posádky. V domě byl i pohřební ústav nebo výbor komunistické strany, který později vystřídala vojenská správa,“ dodal.

Město budou kromě ceny zajímat i plány kupců s domy

Kromě Blažkova domu jsou na seznamu budov určených k prodeji další čtyři nemovitosti v centru města. Jde například o domy s číslem popisným 4 a 5, v nichž je nyní květinářství a obchod se sportovními potřebami, nebo dům číslo 3, který těsně sousedí s radnicí.

V domě s číslem 8, jenž původně sloužil jako lékárna, bylo naposledy v provozu občerstvení. Loni ale skončilo a od té doby je objekt prázdný.

„Pokud se záměrem budou souhlasit zastupitelé, necháme si nemovitosti znalecky ocenit. Pak teprve můžeme přistoupit k jejich prodeji. Jestliže bude mít o některý dům zájem více kupců, vyhlásíme výběrové řízení. Rozhodujícím faktorem bude cena,“ popsal plány Košutek.

Jak dodal, radnice bude posuzovat také plány kupců a u některých domů se chystá stanovit podmínky, co s nemovitostmi dál.

„To abychom nedopadli podobně jako se Škodovou ulicí, kterou teď po 10 letech dáváme do pořádku. Opakování takové blamáže nemůžeme dopustit,“ poznamenal. Škodovu ulici město za předchozího vedení prodalo soukromé firmě, která tam plánovala vystavět moderní čtvrť. Nakonec ale zkrachovala a z ulice zbylo vybydlené a odstrašující zákoutí.

Majetek obce by se měl zvelebovat, ne prodávat, znělo před lety

Opozice nemá nic proti tomu prodat jednotlivé domy, které město nevyužívá. Například Michal Zácha z ODS ale bude chtít, aby se ze seznamu vyškrtly adresy, jakou má budova přímo sousedící s Městským domem. Radovan Rašťák z ČSSD zase nesouhlasí s prodejem tolika nemovitostí najednou.

„Obávám se, že radní chtějí objekty v tomto rozsahu prodat co nejrychleji. To není nejvhodnější forma. Jednak to nebude tolik výnosné a pak se také může časem zjistit, že některé domy mohly být pro město využitelné,“ vysvětlil Rašťák. Bývalý radní tvrdí, že plány členů současného vedení města jsou navíc v příkrém rozporu s jejich dřívějšími prohlášeními.

Přerov totiž neplánuje prodej městských domů poprvé. Už v roce 2011 chtěla radnice prodat developerovi jihozápadní část náměstí T. G. Masaryka a namísto zchátralého Blažkova domu chtěla radnice vybudovat blok obchodů s kavárnami a malým parkem. Plány tehdy kritizovali lidé z opozice, kteří jsou dnes součástí vládnoucí koalice.

„V zákonu o obcích je jasně dáno, že majetek obce by se měl zvelebovat a rozvíjet, a ne prodávat. Hodnota území dolní části náměstí T. G. Masaryka je obrovská. Jistě si dovedete představit, jak vysoký bude vděk investora, který jej získá,“ prohlásil před šesti lety tehdy opoziční, dnes koaliční zastupitel Richard Šlechta ze Společně pro Přerov.

Kromě historických domů chce současná radnice prodat mimo jiné také bývalou ubytovnu Chemoprojekt a rozsáhlou budovu v Čechově ulici, kterou Přerované znají jako armádní dům.

„Objekt stojí přímo před novým obchodním centrem, je na strategicky výhodném místě, ale my pro něj nemáme využití ani peníze na opravy,“ odůvodnil rozhodnutí Košutek. Dům získalo město v roce 2009 zdarma od státu. V darovací smlouvě se zavázalo, že do pěti let budovu opraví a nejméně 10 let ji bude využívat pro veřejnou správu. Na plány ale nakonec nedošlo.