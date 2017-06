Odvolací soud skupině vymahačů zvýšil tresty, nejdelší z nich na 13 let

Šéf skupiny Pavel Flek, kterému krajský soud loni v červnu uložil trest 9,5 roku, nakonec ve vězení podle nového rozsudku stráví 13 let. Na stejnou dobu za mříže zamíří i Tomáš Vajner, který si měl původně odpykat o čtyři roky méně. Nejvíce pak vrchní soud přidal Jaroslavu Čermákovi, kterému trest zvýšil z 6,5 na 11 let. Naopak čtvrtému obžalovanému Pavlu Medveďovi ponechal 5,5 roku.

Soud muže potrestal za loupeže a vydírání spáchané v organizované skupině. Podle rozsudku v období od dubna do června roku 2013 ve třech případech přepadli zadlužené podnikatele, vyhrožovali jim a nutili k zaplacení dluhů.

U třech obžalovaných se soud rozhodl pro mimořádné zvýšení trestu, kde je sazba v rozmezí 10,5 až 16 let. Zohlednil to, že muži nejsou trestáni poprvé a útoky na podnikatele navíc páchali v době podmíněného propuštění.

„Je potřeba zohlednit jejich poměrně dramatickou trestní minulost,“ uvedl soudce Pavel Göth.

Muži byli v minulosti odsouzeni za loupeže i vraždy

Flek byl v minulosti odsouzen na 12 let za jednu z tehdy největších poštovních loupeží, při které lupiči v Olomouci ukradli 20 milionů korun. V době „vymáhání dluhů“ měl šest let po podmínečném propuštění.

Vajner byl odsouzen dokonce za dvojnásobnou vraždu a podmíněně propuštěn v lednu 2010, Čermák dostal za vraždu a loupeže 25 let a podmíněně byl propuštěn jen pár měsíců před začátkem činnosti skupiny.

„V této situaci je mimořádné zvýšení trestu na místě,“ uvedl soudce. Fleka soud označil za hlavu skupiny a Vajnera za „výkonný článek“.

Nahého muže polévali benzinem či trýznili kleštěmi

Všechny tři útoky z roku 2013 měly podle obžaloby stejný rukopis. Zadlužené podnikatele muži vylákali na místo a tam je pod tlakem a výhrůžkami donutili k vydání peněz, PIN a bankovních kódů či k bankovnímu převodu financí.

Ve dvou případech šlo o stejné oběti. Ty napodruhé přepadli, odvezli do opuštěného objektu v olomoucké Pasteurově ulici a tam mučili.

„Oba poškozené zde připoutali, podnikatele bili opakovaně rukama do žeber a přinutili ho vysvléci se donaha. Kleštěmi kombinačkami jej tahali za genitál, polili ho benzinem, vyhrožovali mu zapálením, dvakrát mu vpíchli injekční stříkačku do stehna a do konečníku se mu snažili vsunout blíže neurčený předmět,“ shrnula už dříve státní zástupkyně.

Napotřetí se podle obžaloby skupina domluvila na zastrašení uničovského podnikatele, kterého přepadli v červenci v jeho pražském bydlišti. Muže udeřili teleskopickým obuškem, nakonec se mu podařilo utéct.

Muži většinou nepopírali, že by se skutků účastnili, své jednání však bagatelizovali a tvrdili, že k žádnému násilí nedošlo. Soud však jejich obhajobu odmítl. Poukázal na to, že jejich trestná činnost byla již sledována, policie měla k dispozici také odposlechy.

„Z konverzací vyplývá i dominance obžalovaného Fleka, který úkoluje Vajnera a obstarává koncové články akce,“ uvedl soudce. Vyloučil, že by se jednalo o nenásilné jednání.

Policisté dopadli skupinu obžalovaných v červenci 2013. Uvedli, že při domovních prohlídkách zajistili tisíce kusů střeliva, zbraně, granáty i funkční protitankový granát. Kriminalisté z Olomouckého kraje na případu spolupracovali s kolegy z Jihočeského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje.