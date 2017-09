Části prostějovských mladých hokejistů dál hrozí sezona bez soutěží

Vše odstartovalo loni, kdy část rodičů začala kritizovat tradiční spolek LHK Jestřábi Prostějov. Klubovému vedení vyčítala neprůhledné hospodaření, nedostatek trenérů nebo špatnou organizaci, což vedlo ke vzniku druhého mládežnického klubu SK Prostějov 1913.

Tento spolek od města Prostějova získal dotace a připravuje starší a mladší žáky a ročníky 2008, 2009, 2010 a 2011. Zadluženým Jestřábům naopak finanční úřad obstavil přestupy i prodej soutěží a klub před pár dny spadl i do insolvence, nadále ale drží starší ročníky a dorost, kterým tak hrozí, že hrát nebudou.

„Situace v prostějovském hokeji je nepřehledná. Nyní se na nás obrátila také skupina mládežnických trenérů, že mají u Jestřábů rovněž neuhrazené pohledávky,“ sdělil mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

V Prostějově již byl zástupce dozorčí rady svazu, aby přímo na místě situaci prozkoumal. Jestřábi mají vysoké dluhy, například kvůli třísettisícovému nedoplatku na DPH finanční úřad na klub nedávno vystavil zajišťovací příkaz.

Výkonný výbor hokejového svazu bude o situaci jednat příští týden, Jestřábům může hrozit pokuta nebo i vyloučení ze soutěží.

„Budeme postupovat podle platných řádů, ale máme zájem, aby mladí hokejisté mohli pokračovat. Je tam i cesta výjimek,“ slíbil Zikmund. Rozhodující je podle něho fakt, že se podařilo opět nastartovat jednání mezi Jestřáby a novým klubem SK Prostějov 1913.

Soud prověřuje podivné datum spojené s insolvencí

Předseda SK Prostějov 1913 Milan Sedlo dohodu nevyloučil. Oba kluby se ovšem na převzetí hráčů a soutěží již jednou dohodly za cenu 1,2 milionu korun, ale Jestřábi od ní po pár dnech odstoupili.

„Podmínky nové smlouvy by musely být seriózní a splnitelné. Do začátku soutěží je čtrnáct dní a je nejvyšší čas všechno vyřešit. Musíme počkat pár dní, jak se to vyvine. Bude zasedat výkonný výbor svazu a věříme, že všechno dopadne dobře,“ řekl Sedlo.

Předseda Jestřábů Vladislav Odstrčil prohlásil, že dělá maximum, aby hráči sezonu začali.

„V tuto chvíli bohužel nemám žádné významné informace, které bychom mohli uvolnit, ale pracujeme na tom,“ ubezpečil Odstrčil.

Spolek podle něj již odvrátil insolvenci. Návrh na ni podala k soudu Jarmila Větrovcová ze Zlína, která pro Jestřáby vykonávala administrativní práce a nedostala zaplaceno 20 tisíc korun. Krajský soud v Brně insolvenci vyhlásil minulé úterý.

Opoziční prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová však přišla na to, že dohoda o pracovní činnosti mezi Jestřáby a Větrovcovou nemohla být uzavřena 3. dubna letošního roku, kdy je datována, ale nejdříve až koncem července. Až tehdy se totiž změnilo sídlo Jestřábů, které však už přitom bylo uvedené na dohodě z dubna.

„V dané věci se tak může jednat o trestný čin podvodu nebo zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění,“ uvedla Naiclerová. Celou věc už proto také prověřuje krajský soud.

Město dalo od krize ruce pryč. Jen jsme kontrolovali dotace, říká

Rodiče jsou zoufalí. Části se podařilo děti převést pod jiné kluby na Moravě, zbytek vyčkává, co se bude dít.

„Teď to nevím. Zatím trénujeme s SK, aby děti nevypadly z hokeje, a doufáme, že se kluby mezi sebou nějak domluví a sezona začne v pořádku,“ věří například jeden z rodičů Jiří Klíma.

Hokej je v Prostějově zdaleka nejpopulárnějším sportem, mládež zahrnuje několik stovek zdejších dětí.

Dokud nezačaly problémy s dluhy, Jestřábi v minulých letech dostávali miliony korun dotací od radnice. Město bylo před časem také garantem smlouvy o převodu mládeže mezi oběma kluby. Zrušení dohody radnici rozčílilo a od mládežnického hokeje už proto dává ruce pryč.

„Oběma klubům jsme jednoznačně řekli, že si to musí vyřídit mezi sebou a my už do toho zasahovat nebudeme,“ prohlásila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková odpovědná za sport.

Za krizi v hokeji však město odpovědnost necítí. „Kontrolovali jsme vyúčtování dotací, do vnitřního chodu Jestřábů jsme však zasahovat nemohli. Vyřizujeme kolem tří stovek žádostí nejrůznějších sportovních spolků ročně a hokej byl pouze jednou z nich,“ řekla.