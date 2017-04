Spor o židovský hřbitov v Prostějově graduje. Vandal zničil náhrobek

Mluvčí Nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek upozorňuje, že již od loňského srpna zaznamenal v Prostějově na internetu či skrze anonymní dopisy různé verbální útoky proti Židům.

Podle svých slov si ale ani v tom nejhorším snu nedokázal představit, že v dnešní době ještě může před prostějovskou školou dojít k rasově motivovanému vandalismu.

„Nejen, že je to vrchol zbabělosti, ale zároveň tento čin vrhá velmi špatné světlo na město Prostějov, kterému se v minulosti přezdívalo ‚hanácký Jeruzalém‘. Moc bych si přál, aby policie pachatele co nejdříve dopadla. Považoval bych také za slušné, kdyby se obnovy náhrobku ujalo vedení města,“ podotkl Jelínek. O vandalském činu se dozvěděl ve čtvrtek.

Symbolický náhrobek stál na místě židovského hřbitova od roku 2013. U jeho instalace byl i rabín Louis Kestenbaum, který vede americkou nadaci pro obnovu židovských hřbitovů Kolel Damesek Eliezer.

„Doufám, že se to vyšetří. Nešlo to jednoduše rozbít, byl to kvalitní materiál. Ti lidé si s tím museli dát hodně práce. Bohužel to odpovídá náladám části obyvatel Prostějova, kteří navázali na tu nejhorší tradici, která v Prostějově byla už před druhou světovou válkou,“ přemítá Jelínek.

Pro nadaci je podle zničení náhrobku velice špatná zpráva. „Vyvolá to rozpaky i v zahraničí,“ podotýká.

Náhrobní kameny si lidé za okupace rozebrali na dláždění

Někdejší židovský hřbitov ministerstvo kultury zařadilo loni na seznam kulturních památek i přes nesouhlas radnice, která se obávala komplikací například při opravě inženýrských sítí.



Letos pak ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku i 12 historických náhrobků. Náhrobní kameny s židovskými nápisy si za německé okupace rozebrali lidé z okolních vesnic. Použili je například při dláždění dvorků. Některé se podařilo najít.

Spor o rehabilitaci místa hřbitova se obě strany pokusí vyřešit s pomocí expremiéra Vladimíra Špidly (ČSSD), který se ujal role mediátora. Podle primátorky Aleny Raškové (ČSSD) by se jednání měli zúčastnit i památkáři či ředitel základní školy, která stojí v sousedství bývalého hřbitova. Rašková zopakovala, že i po pietní úpravě místa by měl být zajištěn bezpečný přístup ke škole.

Vleklý spor židovských organizací a radnice ohledně pietní úpravy místa bývalého židovského hřbitova v Prostějově se už dostal i do pravidelné zprávy amerického ministerstva zahraničí, která je zaměřena na ochranu lidských práv ve světě.

Židovský hřbitov v Prostějově byl založen v roce 1801 a v roce 1943 na popud německého starosty zrušen. V Prostějově žila do 19. století významná židovská komunita. Jsou tam pochováni například předkové filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga.